TV- und Radiotipps für Dienstag, 14. März

18.30 MAGAZIN

Konkret: Verbrennung bei Operation – Streit um Haftung Eine 70-jährige Patientin wurde bei der Routine-Arthroskopie unabsichtlich verbrannt. Heiße Flüssigkeit tropfte über Kniekehle und Unterschenkel und verursachte Verbrennungen zweiten Grades. Jetzt wird diskutiert, wo der Fehler lag: bei der Ärztin oder dem technischen Gerät, das ein Leck hatte. Bis 18.51, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Lungau – Wildnis im Herzen der Tauern Eingekesselt von den Hohen und Niederen Tauern sowie den Gurktaler Alpen ist der Lungau auch heute noch schwer zugänglich. Umso vielfältiger ist die Natur. Dort tummeln sich Bergmolche und Alpensalamander, für das Braunkehlchen ist der Lungau ein letztes Refugium im Alpenraum. Bis 21.05, ORF 2

20.15 MAGAZIN

Erlesen Gäste bei Heinz Sichrovsky sind diesmal Schriftsteller Thomas Sautner, Journalistin Corinna Milborn, Autorin Doris Knecht und Kabarettist Werner Schneyder. Bis 21.05, ORF 3

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl: 1) Streit um Erdogan und eine neue Verfassung in der Türkei. 2) Aus für Sonderschulen: Bis 2020 sollen die meisten Sonderschulen zusperren. 3) Tiwag – Belastetes Erbe: Widerstand gegen den Verkauf eines Grundstücks im Oberinntal. Bis 22.00, ORF 2

21.10 DOKUMENTATION

Searching For Sugar Man Zwei südafrikanische Fans sind auf der Suche nach dem totgeglaubten US-amerikanischen Folkmusiker Rodriguez. Er war Ende der 1970er-Jahre in Südafrika ohne sein Wissen zur Leitfigur der weißen Anti-Apartheid-Bewegung geworden. Der Film von Malik Bendjelloul wurde 2013 mit dem Dokumentarfilm-Oscar ausgezeichnet. Bis 22.40, One

22.00 TALK

Willkommen Österreich Gäste bei Stermann und Grissemann sind heute ORF-Moderatorin Claudia Reiterer sowie Autor und Attwenger-Musiker Markus Binder. Bis 22.50, ORF 1

22.10 KUDDELMUDDEL

Hautnah (USA/GB 2004, Mike Nichols) Dan ist Schriftsteller und mit der ehemaligen Stripperin Alice liiert. Dann verliebt er sich in Anne, die aber – zumindest vorerst – nichts von ihm wissen will. Aus Rache verkuppelt er Anna via Porno-Chatroom mit Larry. Bei einer Vernissage treffen alle vier aufeinander. Hervorragend besetzter Beziehungsreigen mit Natalie Portman (Alice), Jude Law (Dan), Julia Roberts (Anne) und Clive Owen (Larry).

Bis 0.05, Servus TV

22.15 DOKUMENTATION

Das Beste für mein Kind Jedes Jahr werden in Deutschland rund 4000 Kinder adoptiert. Der Film zeigt zwei Mütter, die ihre Babys fortgaben, und eine Schwangere, die ihr Kind nach der Geburt zur Adoption freigeben will.

Bis 22.45, ZDF

22.25 DRAMA

Bitter Moon (F/GB/USA 1992, Roman Polanski) Auf einer Schiffsreise treffen Nigel und Fiona einen an den Rollstuhl gefesselten Schriftsteller und dessen attraktive Frau Sie werden Zeugen und Akteure einer verstörenden Tragödie, die doch recht außergewöhnlich endet. Mit Emmanuelle Seigner, Peter Coyote, Hugh Grant, Kristin Scott Thomas. Bis 0.40, 3sat

23.10 DOKUMENTATION

Kreuz & quer: Tausend Jahre Einfachheit – Die Benediktinerinnen von Girona Im katalonischen Girona ändern sich manche Dinge nur sehr langsam, besonders im mittelalterlichen Kloster der Benediktinerinnen von St. Daniel. Seit tausend Jahren gibt es das Kloster, in der Dokumentation gewähren die Benediktinerinnen einen Einblick in ihren Tagesablauf. Bis 0.05, ORF 2

23.30 LIEBESWIRREN

Ich will dich (D 2014, Rainer Kaufmann) Architektin Marie und ihr Mann Bernd gelten als glückliches, erfolgreiches Paar. Dann taucht Bernds Jugendfreund Don mit seiner Verlobten auf. Das sorgt vor allem bei Marie für Verwirrung, sie fühlt sich zu Dons Freundin Ayla hingezogen. Die beiden beginnen eine Affäre. In den Hauptrollen überzeugen Ina Weisse und Erika Marazsán. Bis 1.00, Das Erste

0.05 HOLOCAUST

Akte Grüninger (Ö/D 2014, Alain Gsponer) Paul Grüningers Zivilcourage ist es zu verdanken, dass über 3000 flüchtende Juden aus Österreich und Deutschland trotz geschlossener Grenzen und Visumspflicht 1938 noch Aufnahme in der Schweiz gefunden haben. Der Beamte Robert Frei (Maximilian Simonischek) soll das unterbinden. Bis 1.35, ORF 2

0.20 EUROPA

EU: Kurz vor dem Crash? – The Great European Disaster Movie Annalisa Piras beleuchtet in fünf Geschichten die Identitätskrise des aktuellen Europas. Wird die EU angesichts von Nationalismus, Wirtschaftskrise und Unzufriedenheit der Bevölkerung in die Katastrophe schlittern? Bis 1.55, Arte