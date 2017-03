Historischer Kalender – 15. März

1867 – Graf Julius Andrassy leistet mit seinem Ministerium in Ofen (Buda) Kaiser Franz Joseph I. den Treueeid. Damit ist der österreichisch-ungarische "Ausgleich" abgeschlossen.

1907 – Nach den Reichstagswahlen ziehen erstmals Frauen in das finnische Parlament ein. Finnische Frauen waren die ersten in Europa, die 1906 das Stimmrecht erhielten und es war ihnen weltweit erstmals möglich, in ein Parlament gewählt zu werden.

1917 – Zar Nikolaus II. von Russland dankt in Petrograd zugunsten seines Bruders Michail ab und wird mit seiner Familie gefangen gesetzt. Fürst Georgi Lwow bildet eine provisorische Regierung und verfügt die Auflösung der berüchtigten Geheimpolizei "Ochrana".

1922 – In Ägypten nimmt Sultan Fuad I. den erblichen Königstitel an. Unter dem Eindruck des Erstarkens der Unabhängigkeitsbewegung erkennt die britische Protektoratsmacht die Ausrufung des ägyptischen Königreichs an.

1947 – Die Sowjetunion gibt die Zahl der deutschen Kriegsgefangenen auf ihrem Staatsgebiet mit 890.532 an.

1967 – Die DDR und Polen schließen in Warschau einen Freundschafts- und Beistandspakt für die Dauer von 20 Jahren.

1977 – Der chinesische KP-Chef Hua Guofeng muss auf einer geheimen erweiterten Politbürositzung der Forderung des Militärs unter Marschall Ye Jianying zustimmen, den zweimal gestürzten Spitzenfunktionär Deng Xiaoping wieder als Vizepremier einzusetzen.

2002 – Der Konzern "Magna Steyr" erwirbt das Grazer Eurostar-Werk von DaimlerChrysler. Rund 2.000 Beschäftigte wechseln in den Stronach-Konzern.

Geburtstage:

Andrew Jackson, 7. Präsident der USA (1767-1845)

Zarah Leander, schwed. Schauspielerin (1907-1981)

Elfie Mayerhofer, öst. Sängerin u. Schausp. (1917-1992)

Horst Wendlandt, dt. Filmproduzent (1922-2002)

Paul Twaroch, öst. Journalist (1932- )

Franz Schuh, öst. Schriftsteller und Essayist (1947- )

Ry Cooder, US-Gitarrist (1947- )

Julia Biedermann, dt. Schauspielerin (1967- )

Todestage:

Luigi Cherubini, ital. Komponist (1760-1842)

Alexander von Zemlinsky, öst. Komponist (1872-1942)

Rachel Field, US-Schriftstellerin (1894-1942)

Victor Vasarely, frz.-ung. Maler (1908-1997)

