Türkischer Minister stellt Flüchtlingsabkommen infrage

Europaminister Ömer Çelik beschuldigt die Niederlande "neofaschistischer Praktiken"

Ankara – Der türkische Europaminister Ömer Çelik spricht sich einem Medienbericht zufolge für eine Überprüfung des Flüchtlingsabkommens mit der EU aus. Jener Teil des Abkommens, der die Landpassage von Flüchtlingen betreffe, solle überdacht werden, wurde Çelik am Montag von der staatlichen Agentur Anadolu zitiert.

"Neofaschistische Praktiken" der Niederlande

Die türkische Regierung beriet am Montag über Sanktionen gegen die Niederlande, nachdem diese am Wochenende Auftritte des türkischen Außenministers Mevlüt Çavuşoğlu und der Familienministerin Fatma Betül Sayan Kaya in Rotterdam verhindert hatten.

Çelik beschuldigte die Niederlande diesbezüglich "neofaschistischer Praktiken". Die niederländische Regierung habe ein "Verbrechen" begangen und gegen die Menschenrechtskonvention verstoßen. "Hier fällt allen Demokraten, Fortschrittlichen und Liberalen Europas eine große Aufgabe zu. Sie müssen ihre Stimme vor allem gegenüber diesen neofaschistischen Praktiken in Holland erheben." (APA, Reuters, 13.3.2017)