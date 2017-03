Syrische Rebellen drohen mit Boykott von Astana-Gesprächen

Rebellen: Russland soll Verletzungen von Feuerpause beenden – Abzug aus Hochburg in Bezirk von Homs

Damaskus/Astana – Die syrischen Rebellen haben mit dem Boykott einer neuen Runde der Waffenstillstandsgespräche gedroht, die am Dienstag in der kasachischen Hauptstadt Astana beginnen soll. Derzeit seien die Bedingungen für eine Teilnahme nicht gegeben, sagte der Chef der Rebellendelegation, Ahmad Othman, am Montag mit Blick auf Verletzungen der Feuerpause.

Die kasachische Regierung erklärte dagegen, Russland, die Türkei und der Iran hielten an den Plänen für das Treffen fest. Erste Delegationen seien bereits eingetroffen, sagte Außenminister Kairat Abdrachmanow. In Syrien stimmten Rebellen ihrem Abzug aus dem letzten noch von ihnen gehaltenen Stadtbezirk von Homs zu.

Brüchige Waffenruhe

Bei den für Dienstag und Mittwoch vorgesehenen Syrien-Gesprächen in Astana soll unter Vermittlung Russlands und der Türkei über eine Stärkung der brüchigen Waffenruhe verhandelt werden. Der Astana-Prozess läuft parallel zu den Genfer Verhandlungen unter UN-Vermittlung, bei denen über eine politische Lösung für den sechsjährigen Konflikt beraten wird.

Das Treffen wäre das dritte seiner Art in Astana. Bei den Gesprächen im Dezember wurde unter Vermittlung Russlands und der Türkei eine Waffenruhe vereinbart, die jedoch immer wieder gebrochen wurde. Russland unterstützt im syrischen Bürgerkrieg Präsident Bashar al-Assad, die Türkei einige Rebellengruppen.

Von der Vereinbarung im Dezember sei bisher noch nichts umgesetzt worden, sagte Othman, dessen Sultan-Murad-Brigade von der Türkei unterstützt wird. Seine Delegation erwarte eine russische Antwort auf ein Schreiben, in dem die Regierung in Moskau aufgefordert worden sei, die Verletzungen der im Dezember vereinbarten Feuerpause zu beenden. Othman verwies auf Angriffe Russlands und der syrischen Regierungstruppen auf Zivilisten in Rebellengebieten.

Abzug

Ungeachtet der Absage trafen am Montag nach Angaben des kasachischen Außenministeriums die Unterhändler der syrischen Regierung, Russlands und der Uno in Astana ein.

Die Rebellen in dem Viertel Al-Waer stimmten unterdessen einem von Russland vermittelten Abzug zu, wie die staatliche Nachrichtenagentur Sana meldete. Der Stadtteil ist das letzte noch von Gegnern der Regierung kontrollierte Gebiet in Homs. Nach Uno-Angaben sind etwa 50.000 Menschen seit Monaten in Al-Waer eingeschlossen. Wegen der Blockade ist die humanitäre Lage sehr schwierig. Den oppositionsnahen "Orient News" zufolge werden sich die Rebellen nach Jarablus an der Grenze zur Türkei begeben. Die Stadt wird von Aufständischen der Freien Syrischen Armee kontrolliert, die von der Türkei unterstützt wird. (APA/Reuters, 13.3.2017)