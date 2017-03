Leichenfund in Oberwart: Mann kam bei Unfall zu Tode

54-Jähriger Südburgenländer dürfte über Böschung in Baugrube gestürzt sein

Oberwart – Der Fund eines Toten in einem Gewerbegebiet in Oberwart vergangenen Samstag hatte die burgenländische Polizei am Wochenende vor ein Rätsel gestellt. Am Montag wurde nun die Todesursache bekannt. Laut der Tageszeitung "Kurier" soll der Mann an den Folgen eines Unfall gestorben sein. Dies wurde von der Polizei bestätigt.

Bei der am Montagvormittag durchgeführten Obduktion seien laut "Kurier" Kopfverletzungen sowie diverse Brüche an der Leiche des 54-Jährigen festgestellt worden. Ein Gewaltverbrechen könne ausgeschlossen werden. Der Mann dürfte über eine etwa zehn Meter steile Böschung in die Baugrube gestürzt sein. Dort wurde seine Leiche am Samstag gegen 15.00 Uhr bei Baggerarbeiten entdeckt. Der Fund hatte am Wochenende einige Spekulationen ausgelöst. (APA, 13.3.2017)