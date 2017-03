Kiel kassiert mit Bilyk und Santos Champions-League-Debakel

Out von Marinovic, Engel, Scheffknecht – Weber in EHF-Cup auf Viertelfinalkurs und in Liga neuer Führender der Torschützenliste

Paris/Magdeburg – Die österreichischen Handball-Nationalspieler Nikola Bilyk (2 Tore) und Raul Santos (1) haben am Sonntag mit einem 24:42 bei Paris Saint Germain die höchste Niederlage des THW Kiel in der Champions League hautnah miterlebt. Der Einzug ins Achtelfinale war schon davor festgestanden, in dem es in den nächsten beiden Wochen in Hin- und Rückspiel gegen den deutschen Meister Rhein-Neckar Löwen geht.

Für ÖHB-Teamgoalie Nikola Marinovic endete die Champions-League-Saison mit den Kadetten Schaffhausen mit einer 32:37-Niederlage beim dänischen Meister Bjerringbro-Silkeborg. Die Schweizer verbuchten in 14 Spielen nur einen Sieg. In der Gruppenphase schieden auch Österreichs Teamspielerinnen Katrin Engel und Beate Scheffknecht mit dem Thüringer HC aus. Zum Abschied gab es ein 26:36 bei Vardar Skopje.

Indes steuert Robert Weber beim SC Magedeburg nicht nur auf das Viertelfinale im EHF-Cup zu, sondern übernahm auch die Führung in der Torschützenliste der deutschen Bundesliga. Dabei profitierte er von einer in der vergangenen Woche begonnenen, vierwöchigen verletzungsbedingten Pause des bisherigen Leaders Johannes Sellin von Melsungen. Weber liegt mit 142 Treffern drei Tore vor Sellin und deren sechs vor Yves Kunkel von Balingen-Weilstetten. (APA; 13.3.2017)