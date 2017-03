Burgstallers Überform bringt Schalke ins Schwärmen

Kärntner gegen Augsburg erneut Matchwinner der Königsblauen – ÖFB-Teamchef Koller: "Wir trauen ihm alle offensiven Positionen zu"

Gelsenkirchen/Wien – Guido Burgstaller hat eingeschlagen. Der Kärntner ist bereits zum zweiten Mal in seiner kurzen Ära bei Schalke 04 vom Fachmagazin "kicker" ins Team der Runde der deutschen Fußball-Bundesliga gewählt worden. Nach seinem Doppelpack gegen Augsburg (3:0) hält der Winterneuzugang bereits bei sechs Toren in zwölf Pflichtspielen, vier davon waren Siegtreffer. Am Dienstag winkt eine Einberufung von ÖFB-Teamchef Marcel Koller.

Für seine Darbietung erhielt Burgstaller vom "kicker" die Note 1,5. "War ein ständiger Unruheherd, präsentierte sich gewohnt engagiert und treffsicher im Abschluss", urteilte das Magazin in seiner Montag-Ausgabe. Tatsächlich hat der 27-Jährige in acht Ligaspielen für die Schalker bisher vier Tore erzielt. Dazu kommen zwei weitere Treffer in der Europa League, in der am Donnerstag das Achtelfinal-Rückspiel gegen Mönchengladbach (Hinspiel 1:1) wartet.

"Mitspieler haben jetzt andere Qualitäten"

Selbst der wiedergenesene Starstürmer Klaas-Jan Huntelaar muss sich derzeit hinten anstellen. Weil Burgstaller im Jänner für lediglich 1,5 Mio. Euro vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg, für den er im Herbst in 16 Ligaeinsätzen 14 Tore erzielt hatte, ist auf Schalke längst von einem "Super-Schnäppchen" die Rede. In nur sieben Wochen hat sich der Stürmer zum Transfer-Volltreffer für Königsblau entwickelt.



"Er arbeitet unheimlich viel dort, wo es spannend und aufregend ist", lobte Trainer Markus Weinzierl den Österreicher. "Wir sind froh, dass wir den Mut hatten, einen – in Anführungszeichen – Zweitligastürmer zu holen und nicht auf dem internationalen Markt zu suchen."

"Ich mache nicht so viel anders als in der zweiten Liga", sagte der Schalker Matchwinner nach seinem Doppelpack gegen Augsburg. "Aber die Mitspieler haben jetzt andere Qualitäten. Du kriegst den Ball genau in den Lauf, genau vor die Füße."

ÖFB-Duo als königsblaue Top-Torschützen

Burgstaller hat auf Schalke bis 2020 Vertrag. Trotz seines erst kurzen Gastspiels hat für die Gelsenkirchner bisher nur Landsmann Alessandro Schöpf (sieben Tore) in dieser Saison mehr Pflichtspieltore erzielt. Dank Burgstaller dürfen die Schalker sogar wieder leise mit einem Europacup-Platz spekulieren. Zehn Runden vor Schluss beträgt der Rückstand des Tabellenelften auf den Sechsten Eintracht Frankfurt fünf Zähler.



"Wir sind glücklich über diesen Sieg. Das sind wichtige drei Punkte", sagte der bei seiner Auswechslung von knapp 60.000 Fans mit Standing Ovations gefeierte Matchwinner ("Das war Gänsehaut pur") nach dem 3:0 gegen Augsburg gewohnt bescheiden. "Wir müssen jetzt genau so weiterarbeiten und an uns glauben. Dann schauen wir, was am Ende dabei herauskommt."

Burgstaller vor Einberufung ins Nationalteam

Selbst die beachtliche Quote von 33 Treffern in 63 Zweitligaspielen für Nürnberg war für Nationaltrainer Marcel Koller kein Grund, den Stürmer zu berücksichtigen. Im Team war Burgstaller zuletzt im März 2016 in den EM-Testspielen gegen Albanien (2:1) und die Türkei (1:2) im Einsatz.

Die Bundesliga-Tore allerdings scheinen Koller überzeugt zu haben. Der Schweizer stellte dem Neu-Schalker ein Comeback in der Nationalelf in Aussicht. "Jetzt macht er es auch bei Schalke sehr gut und wird eventuell wieder seine Chance bekommen", sagte Koller, der Burgstaller als Allrounder im Angriff sieht: "Wir trauen ihm nicht nur die Position in der Sturmmitte, sondern alle offensiven Posten zu."

Koller gibt am Dienstag in Wien seinen ersten Kader des Jahres für das WM-Qualifikationsspiel am 24. März gegen die Republik Moldau und den folgenden Test am 28. März in Innsbruck gegen Finnland bekannt. Neben dem Burgstaller-Comeback scheint auch eine Premiere möglich: Rechtsverteidiger Moritz Bauer, Schweizer in Diensten von Rubin Kasan und dank seines Vaters auch mit österreichischem Pass ausgestattet, könnte erstmals nominiert werden. (APA, sid, 13.3.2017)