Angriff auf früheren Spitzenpolitiker des Kosovo

Azem Vllasi verletzt, aber nicht in Lebensgefahr

Prishtina – Azem Vllasi (68), zu Zeiten Jugoslawiens Spitzenpolitiker des Kosovo und später Berater des heutigen kosovarischen Staatspräsidenten Hashim Thaci, als dieser Regierungschef war, ist am Montag bei einem bewaffneten Angriff verwundet worden. Laut Medien in Prishtina auf Basis von Polizeiangaben wurde Vllasi mit einer Schusswunde im Schulterbereich in ein Spital der Hauptstadt eingeliefert.

Vllasi befinde sich nicht in Lebensgefahr, meldete der staatliche TV-Sender RTK unter Berufung auf Krankenhausquellen. Nach dem Angreifer wird laut Polizei noch gefahndet. Der Angriff erfolgte demnach gegen 8.00 Uhr in der Früh im Wohnhaus des derzeit als Anwalt tätigen Vllasi. Der Jurist war Berater Thacis, als dieser zwischen Jänner 2008 und Dezember 2014 Premier war.

Vllasi war 1974 zum Präsidenten der damaligen jugoslawischen Jugendorganisation gewählt worden. Zwischen 1986 und 1988 war er Vorsitzender des Bundes der Kommunisten des Kosovo und einer der Gegenspieler des damaligen serbischen Kommunistenchefs Slobodan Milošević. Unter der Präsidentschaft Miloševićs kam es in den 90er-Jahren zur Eskalation im Kosovo-Konflikt bis hin zum Krieg 1998/99. Die mehrheitlich von Albanern bewohnte südserbische Provinz erklärte sich nach dem Krieg und Jahren unter UNO-Verwaltung 2008 für unabhängig. (APA, 13.3.2017)