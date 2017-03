79-jährige Heidi Hetzer bereiste im Oldtimer die Welt

In 960 Tagen besuchte sie 60 Länder in Asien, Australien, Neuseeland, Amerika und Afrika

Wien/Berlin – In einem Alter, in dem viele andere schon an einen ruhigen Lebensabend denken, ist es für Heidi Hetzer erst richtig los gegangen. Mit 77 Jahren machte sich die Deutsche vor zwei Jahren mit ihrem Hudson-Oldtimer – Baujahr 1930 – auf. Das Ziel: Die Welt. Mit 79 Jahren kehrte sie nun mit vielen Fotos und Geschichten im Gepäck nach Berlin zurück – und wurde am Brandenburger Tor von Hunderten Menschen wie ein Star gefeiert.

Ihre Bilanz lässt sich sehen. In 960 Tagen hat sie mit ihrem Berlin-Wimpel am Kotflügel 60 Länder bereits. Auf der Liste stehen nun Länder in Asien, Ozeanien, Nord- und Südamerika, im südlichen Afrika und zum Schluss in Europa. Berlins Bürgermeister Michael Müller (SPD) nannte Hetzer eine "Ausnahmeerscheinung, die eine Ausnahmeleistung vollbracht hat".

Ihr Vorbild für die Weltreise war die deutsche Rennfahrerin Clärenore Stinnes. Von 1927 bis 1929 umrundete sie die Welt – als erster Mensch in einem serienmäßigen Personenwagen. Für viele Strecken gab es damals noch gar keine für Autos geeignete Straßen.

Hetzer ist langjährige Autohausbesitzerin in Berlin und fährt Rallyes. Ihren 80. Geburtstag will sie nun in Berlin feiern. (july, 13.3.2017)

foto: ap/joerg carstensen

foto: ap/joerg carstensen

foto: ap/joerg carstensen

Fliegen wie ein Vogel. A post shared by Heidi Hetzer, Weltenreisende (@heidihetzer) on Jan 10, 2017 at 8:18am PST Luftsprünge in Cape Town.

Die Beiden gehen für 2 Wochen in den Bush. Das ist so üblich in der Zeit , wo man vom Jungen zum Mann wird. A post shared by Heidi Hetzer, Weltenreisende (@heidihetzer) on Dec 25, 2016 at 4:00am PST

Es geht weiter in den nächsten Park, aber da es geregnet hat sind in den Vertiefungen nochgrößere Pfützen und schon sitze ich fest. Da ich alleine bin, kann ich die spannenden Momente immer nicht fotografisch festhalten. Da hatte es Clärenore besser...... A post shared by Heidi Hetzer, Weltenreisende (@heidihetzer) on Dec 11, 2016 at 4:32am PST