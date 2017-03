Finalwoche in Aspen: Noch fünf von zwölf Kugeln zu haben

Bei den Damen sind noch vier Entscheidungen offen, bei den Herren eine – Ein Überblick

* HERREN:

Gesamtweltcup (+):

Marcel Hirscher hat bereits auf der vorletzten Weltcupstation in Kranjska Gora die Entscheidung herbeigeführt, der Salzburger gewann zum sechsten Mal in Folge den Gesamtweltcup und stellte einen neuen Rekord auf. Der 28-Jährige kann in Aspen sein Punktekonto von derzeit 1.425 Zählern weiter aufstocken und sich seinem Rekord von 1.795 nähern. Ihn zu knacken geht nicht mehr. Im Kampf um die weiteren Podestplätze geht es dahinter eng zu. Der Norweger Kjetil Jansrud hat 871 Zähler, sein Landsmann Henrik Kristoffersen 867 und der Franzose Alexis Pinturault 849. Zweitbester Österreicher ist Hannes Reichelt als Zehnter (456).

Abfahrt (-):

Der Showdown im Abfahrtsweltcup heißt Kjetil Jansrud gegen den Südtiroler Peter Fill. Alle anderen Athleten sind um die kleine Kugel aus dem Rennen. Jansrud hat 33 Zähler Vorsprung auf den Titelverteidiger, beide kämpfen um den jeweils zweiten Erfolg in dieser Disziplin in ihrer Laufbahn. Bester Österreicher ist der Salzburger Hannes Reichelt auf Platz vier. Er hat nur 18 Zähler Rückstand auf den Südtiroler Dominik Paris und könnte es noch auf das Podest schaffen. Allerdings lauert nur 14 Zähler dahinter der Schweizer Beat Feuz.

Super-G (+):

Zum zweiten Mal in der Karriere heißt der Gewinner der Super-G-Kugel Kjetil Jansrud. Der Norweger entthronte seinen Landsmann Aleksander Aamodt Kilde (239 Punkte), der versuchen wird, seinen zweiten Platz gegenüber Hannes Reichelt (203), Dominik Paris (197), Peter Fill (190) und Matthias Mayer (189) zu verteidigen. Es geht so eng her, dass auch der Kärntner Max Franz als derzeit Neunter (168) noch auf das Kristall-Podium hüpfen könnte.

Riesentorlauf (+):

Zum vierten Mal in seiner Laufbahn ist Marcel Hirscher der beste Riesentorläufer der Saison, er hat bereits in Kranjska Gora alles klar gemacht. Der Franzose Alexis Pinturault wird in Aspen versuchen, seinen zweiten Rang gegenüber seinem Landsmann Mathieu Faivre zu verteidigen, er liegt 59 Zähler vor ihm. Zweitbester ÖSV-Riesentorläufer ist Philipp Schörghofer als Zehnter.

Slalom (+):

Marcel Hirscher hat in Kranjska Gora Henrik Kristoffersen als Disziplinsieger wieder abgelöst und seine vierte Trophäe eingeheimst. Der Norweger ist bereits fix Zweiter. Und auch an Position drei dürfte sich nichts mehr ändern, hat der Südtiroler Manfred Mölgg auf den Deutschen Felix Neureuther doch 91 Zähler Vorsprung. Der zuletzt in Slowenien siegreiche Michael Matt liegt als Sechster nur 18 Zähler hinter Neureuther, es könnte also noch weiter nach vorne gehen für den Tiroler.

Kombination (+):

Der Franzose Alexis Pinturault verteidigte seine Kristallkugel mit Erfolg. Zweiter wurde der Schweizer Niels Hintermann, Dritter der Norweger Aleksander Aamodt Kilde. Marcel Hirscher war nur in einem der zwei Bewerbe am Start und klassierte sich in der Endabrechnung als Fünfter, der Wengen-Dritte Frederic Berthold wurde Achter. In Aspen steht keine Kombination mehr auf dem Programm.

* DAMEN:

Gesamtweltcup (-):

Mikaela Shiffrin ist bei 378 Punkten Vorsprung vier Rennen vor Schluss zwar rechnerisch noch von der Slowenin Ilka Stuhec einzuholen, der US-Amerikanerin ist das erste große Kristall in ihrer Karriere aber nicht mehr zu nehmen. Sie löst die Schweizerin Lara Gut ab, die verletzungsbedingt im Februar die Saison beenden musste. Stuhec hat auf die drittplatzierte Italienerin Sofia Goggia 88 Zähler Vorsprung. Beste Österreicherin ist Stephanie Venier als 16. mit 388 Zählern.

Abfahrt (-):

Ilka Stuhec hat komfortable 97 Zähler Vorsprung auf die Italienerin Sofia Goggia, da sollte für die Slowenin in Aspen also nichts mehr schiefgehen. Die Schweizerin Lara Gut ist bereits fix Dritte. Für Christine Scheyer als Österreichs einziger Saisonsiegerin ist von Rang neun aus noch eine Verbesserung um den einen oder anderen Rang möglich, ebenso für Nicole Schmidhofer als Zehnter.

Super-G (-):

Zwischen Ilka Stuhec und Tina Weirather ist ein Herzschlagfinale zu erwarten, die Slowenin hat auf die Liechtensteinerin 15 Zähler Vorsprung. Stephanie Venier fehlen als Sechster 67 Zähler auf die dritte Position, die die Schweizerin Lara Gut einnimmt. Auf Platz vier der Italienerin Elena Curtoni sind es aber nur zwölf.

Riesentorlauf (-):

Weltmeisterin Tessa Worley und Mikaela Shiffrin haben beide je drei Saisonrennen gewonnen. Die Französin hält das US-Girl aber noch mit starken 80 Zählern auf Distanz und dürfte sich den Coup normalerweise nicht mehr nehmen lassen. Bei einem neuerlichen Sieg von Shiffrin, die zuletzt auch in Squaw Valley triumphiert hat, reicht Worley ein zwölfter Platz. Beste Österreicherin ist Stephanie Brunner als Elfte.

Slalom (+):

Die seit (dem heutigen) Montag 22-jährige Mikaela Shiffrin hat sich vorzeitig die vierte kleine Kristallkugel für den Gewinn der Slalomwertung gesichert. Hinter der Olympiasiegerin und dreifachen Weltmeisterin hat sich die Slowakin Veronika Velez-Zuzulova Platz zwei erkämpft. 100 Punkte dahinter liegt die Schweizerin Wendy Holdener (415), der u.a. die Schwedin Frida Hansdotter (372) das Stockerl noch streitig machen kann. Die Salzburgerin Bernadette Schild hat als Achte (291) noch theoretische Chancen darauf.

Kombination (+):

Die erste Kristallkugel ihrer Karriere eroberte Ilka Stuhec in der Kombination. Die Slowenin fixierte den Disziplinerfolg nach drei Bewerben vor der Italienerin Federica Brignone, Titelverteidigerin und Weltmeisterin Wendy Holdener aus der Schweiz und der Salzburgerin Michaela Kirchgasser. In Aspen ist die Kombination nicht mehr im Programm. (APA, 13.3.2017)