BWT stockt Vorstand auf vier Personen auf

Ralf Weber wird mit Mai neuer Finanzchef

Wien – Der oberösterreichische Wasseraufbereiter BWT stockt seinen Vorstand auf vier Personen auf. Per Anfang Mai wird Ralf Weber neuer Finanzvorstand (CFO) des börsennotierten Unternehmens, teilte die Firma am Montag mit.

Der bisherige CFO Gerhard Speigner wird sich künftig um die Bereiche Recht, Compliance, Risk Management und Business Development kümmern. Erst im Dezember hatte BWT mitgeteilt, dass der langjährige Chef des österreichischen Kaffee-und Automatencaterers cafe+co, Gerald Steger, per April 2017 zu BWT wechselt. Steger wird dort als operativer Vorstand (COO) für die Geschäftssparte "Point of Use" verantwortlich sein. BWT-Vorstandsvorsitzender (CEO) bleibt Andreas Weißenbacher.

Weber war zuvor Finanzchef der international tätigen Dr. Helmut Rothenberger Unternehmensgruppe, die in der Sanitär-, Heizungs-, Klima- und Umwelttechnikbranche tätig ist. (APA, 13.3.2017)