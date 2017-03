Neues Album kommt bereits im Frühjahr

Wien/Linz – Paul Weller kommt nach Österreich: Der "Modfather" gastiert am 7. September in Wien (MQ, Halle E) und am 8. September in Linz (Posthof). Der Vorverkauf startet am Dienstag über Ö-Ticket, berichtete der Veranstalter am Montag. Wellers jüngstes Album erscheint im Frühjahr unter dem Titel "A Kind Revolution". (APA, 13.3.2017)