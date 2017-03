Zwei Assists von Grabner bei Rangers-Sieg

New York Rangers bezwingen die Detroit Red Wings mit 4:1

Detroit – Der Kärntner Michael Grabner hat am Sonntag in der NHL zwei Assists zum 4:1-Sieg der New York Rangers bei den Detroit Red Wings beigesteuert. Der Stürmer, der am 1:0 (20.) und 3:1 (38.) beteiligt war, hält nun bei 26 Toren und zwölf Vorlagen. Grabner hatte zuletzt vier Matches wegen einer Hüftblessur verpasst.

Die Rangers haben sechs ihrer jüngsten sieben Auswärtsspiele gewonnen und sind die Nummer vier der Eastern Conference. (APA; 13.3.2017)

Sonntag-Ergebnisse der National Hockey League (NHL):

Detroit Red Wings – New York Rangers (mit Grabner/2 Assists) 1:4

Edmonton Oilers – Montreal Canadiens 1:4

Anaheim Ducks – Washington Capitals 5:2

San Jose Sharks – Dallas Stars 5:1