Top oder Flop: Sprechen wir über die Nintendo Switch

Insert Moin distkutiert mit Kollegen von GameStandard und Golem über die Stärken und Schwächen der Hybridkonsole

Seit zehn Tagen ist die Nintendo Switch auf dem Markt und nistet sich langsam aber sicher in den Spielalltag ein. Insert Moin spricht mit GameStandard-Redakteur Zsolt Wilhelm und Michael Wieczorek von Golem.de über deren Erfahrungen mit der neuen Hybridkonsole. Was sind die großen Stärken der Hardware? Wo hat der japanische Hersteller am Konsumenten vorbei designt? Wie sieht es mit Bugs aus? Und lohnt es sich, schon jetzt eine Switch zu kaufen?

Viel Spaß mit der neuen Folge und natürlich sind wir auch auf Ihre Eindrücke von der Nintendo Switch gespannt!

