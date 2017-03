(G-)Oldies on the road: Machen Sie jetzt Ihren Oldtimer frühlingsfit

Die Vögel geben ein fröhliches Konzert, helle Sonnenstrahlen blitzen durch den Vorhangspalt und kitzeln uns auf der Nasenspitze, der letzte Schnee ist geschmolzen, die Straßencafés eröffnen und die ersten Krokusse im Park kündigen sich durch zartgrüne Blätter an: Es wird Frühling! Und mit ihm erwacht das Leben in der Garage.

Im Frühling blüht nicht nur die Natur auf, sondern auch das Herz von Oldtimer-Besitzerinnen und Oldtimer-Besitzern. Scheinbar endlos lang schien der Winter, und die letzte Ausfahrt mit dem Liebling auf vier Rädern ist nur noch eine verblasste Erinnerung. Umso mehr macht sich Vorfreude breit, wenn das letzte Streusalz von den Straßen verschwunden ist und die Temperaturen langsam, aber doch in die Höhe klettern. Bevor der Klassiker aus dem Winterquartier rollen kann, heißt es aber, ihn für die erste Ausfahrt nach der Pause fit zu machen und die hinterlegten Kennzeichen wieder ausfolgen zu lassen.

Einem gelungenen Saisonstart steht nichts mehr im Wege, wenn Sie die nachfolgenden Punkte berücksichtigen: Kontrollieren Sie am besten zuerst das §57a-Prüfgutachten. Wenn Ihr Oldtimer als historisches Fahrzeug typisiert ist, ist die Überprüfung alle zwei Jahre erforderlich, ansonsten jährlich. Prüfen Sie unbedingt die Füllstände von Motoröl, Brems- sowie Kühlflüssigkeit und werfen Sie einen Blick auf den Garagenboden. Haben sich dort Flecken gebildet, ist das ein Hinweis auf undichte Schläuche. Starten Sie den Motor – spätestens nach dem dritten Versuch sollte er anspringen – und steuern Sie als erstes eine Tankstelle an, um den Reifendruck zu kontrollieren. Auch nach längerer Standzeit sollten die Reifen keinen großen Luftverlust erlitten haben. Falls doch, so könnte der Reifengummi über den Winter porös geworden sein.

