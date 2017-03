Mordverdacht: Wiener Neustädter soll Ehefrau erwürgt haben

Verdächtiger in Justizanstalt eingeliefert – Obduktion der Leiche angeordnet

Wiener Neustadt – Ein 57-Jähriger soll am Sonntag seine Ehefrau (56) in Wiener Neustadt erwürgt haben. "Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordverdachts", teilte Sprecher Erich Habitzl am Montag auf Anfrage mit. Der Verdächtige sei in der Früh in die Justizanstalt eingeliefert worden. Er bestätigte einen "Kurier"-Bericht, wonach der Mann alkoholisiert gewesen sein soll.

Eine Obduktion der Leiche der 56-Jährigen wurde angeordnet, teilte der Sprecher der Staatsanwaltschaft mit. Das Landeskriminalamt ermittelt.

Mann alkoholisiert

Laut "Kurier" soll es in einer Reihenhaussiedlung gegen 16.30 Uhr zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen dem Paar gekommen sein, Nachbarn hörten den Lärm und alarmierten die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten sei die Frau bereits tot gewesen. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod der 56-Jährigen feststellen. "Der genaue Ablauf muss erst geklärt werden", sagte Habitzl.

Der Verdächtige soll dem Bericht zufolge erheblich alkoholisiert gewesen sein und konnte deshalb am Sonntagabend nicht vernommen werden. Der Mann wurde zunächst ins Krankenhaus gebracht, bevor er Montagfrüh in die Justizanstalt eingeliefert wurde. (APA, 13.3.2017)