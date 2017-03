Zehn-Punkte-Plan soll Ratten aus Paris treiben

Bürgermeisterin Hidalgo legt Sauberkeitsplan für Hauptstadt vor

Paris – Paris hat den Ratten der Stadt den Kampf angesagt. 1,5 Millionen Euro will die Verwaltung der französischen Hauptstadt gegen die Nager aufbringen, kündigte Bürgermeisterin Anne Hidalgo in einem Interview mit der Sonntagszeitung "Journal du Dimanche" an. Sie legte dazu einen Zehn-Punkte-Plan für mehr Sauberkeit vor.

Die Maßnahmen umfassen eine Aufstockung der städtischen Reinigungskräfte, Müllmänner und von Mitarbeitern der Hygiene-Kontrollore. Die Dienstzeiten der Müllabfuhr sollen zudem ausgeweitet werden. Restaurants und andere Einrichtungen müssen künftig mehr Aschenbecher an Ein- und Ausgängen aufstellen. Straßenreiniger sammeln jährlich in Paris mehr als 150 Tonnen Zigarettenstummeln ein.

Vergleich mit Tokio

"Wir bewilligen schon 500 Millionen Euro pro Jahr für Sauberkeit und Abfallmanagement", sagte Hidalgo. "Und die Situation hat sich verbessert." Aber es sei ersichtlich, dass Paris nicht "vollkommen sauber" sei. Sie wolle die Bemühungen verstärken, sagte die Bürgermeisterin.

Hidalgo zog einen Vergleich mit Tokio: Die japanische Hauptstadt sei vollkommen sauber, obwohl es dort nicht einmal Mistkübel gebe, aber die Menschen ihren Müll mit nach Hause nähmen, um in dort zu entsorgen. Für Sauberkeit seien alle verantwortlich. "Es ist eine Top-Priorität", sagte Hidalgo. (APA, 13.3.2017)