Vodafone: 2.100 neue Stellen im Kundendienst

Zweitgrößter Mobilfunkbetreiber der Welt will wettbewerbsfähiger werden

London – Der Mobilfunkbetreiber Vodafone will in Großbritannien in den kommenden zwei Jahren 2.100 neue Stellen im Kundendienst schaffen. Damit soll der zweitgrößte Mobilfunkbetreiber der Welt wettbewerbsfähiger werden. Auf dem Heimatmarkt Großbritannien hat Vodafone mit den Rivalen EE von BT, O2 von Telefonica und Hutchisons Tochter Three zu kämpfen.

Vodafone ist ins Hintertreffen geraten, weil die Konkurrenten Komplettpakete aus Bezahlfernsehen, Mobilfunk und Festnetztelefon anbieten. Vodafone dagegen will sein Pay-TV erst dann an die Kunden bringen, wenn sein Mobilfunkservice verbessert ist. Vodafone hat in Großbritannien rund 18 Millionen Kunden.

Viele große Unternehmen haben gewarnt, ein Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union (Brexit) könnte die Wirtschaft schwer belasten und zu mehr Arbeitslosigkeit führen. Doch der Arbeitsmarkt hat sich bisher als stabil erwiesen. (APA, 13.3.2017)