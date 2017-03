Erneut Proteste tausender Rumänen

In Bukarest und mehreren anderen Städten gehen Menschen gegen die Regierung auf die Straßen

Bukarest – Tausende Rumänen haben an den nun schon traditionellen Sonntagsdemonstrationen gegen die von den Sozialdemokraten geführte Regierung teilgenommen. Etwa 2.000 Menschen zogen am Abend in Bukarest trotz nasskalten Wetters zum Parlamentspalast, um gegen Pläne zur Lockerung des Strafrechts für Korruptionsdelikte zu protestieren. Zu kleineren Protesten kam es in mindestens sechs weiteren Städten.

Auslöser der Proteste war Ende Jänner eine inzwischen wieder zurückgezogene Eilverordnung der Regierung, welche die Strafverfolgung von Amtsmissbrauch erschwert hätte. Derzeit liegen im Parlament Anträge eines sozialdemokratischen Abgeordneten zur Lockerung des Strafrechts vor. Sollten diese Änderungen beschlossen werden, würde dies aus Sicht der Kritiker die Korruption noch mehr fördern als die gekippte Eilverordnung. (APA, 12.3.2017)