Liverpool ringt Burnley nieder

Uninspirierte Reds schlagen Aufsteiger dank eines Can-Treffers 2:1 und setzen sich auf Platz vier

Liverpool – Der FC Liverpool hat am Sonntag in der Premier League Aufsteiger Burnley niedergekämpft und bleibt auf Kurs in Richtung Qualifikation für die Champions League. Die Mannschaft des deutschen Teammanagers Jürgen Klopp setzte sich knapp mit 2:1 (1:1) durch, das Siegestor erzielte der deutsche Teamspieler Emre Can erzielte mit einem sehenswerten Schlenzer aus knapp 25 Metern Entfernung (61.).

In der Tabelle schlossen die Reds mit nun 55 Punkten aus 28 Spielen als Vierter zu Tottenham Hotspur und Manchester City (beide 56) auf, allerdings hat Liverpool eine Partie mehr absolviert. Klar voran liegt mit 66 Zählern weiter der FC Chelsea, der FC Arsenal ist mit 50 Punkten Fünfter. Diese Teams waren wegen der Viertelfinalspiele im FA-Cup in der Liga spielfrei.

Nach einem frühen Gegentreffer von Ashley Barnes (8.) deutete zunächst wenig auf einen Sieg Liverpools hin. Die Gäste verteidigten geschickt, der Ausgleich durch den Niederländer Georginio Wijnaldum fiel kurz vor der Pause quasi aus dem Nichts (45.+1).

Auch in der zweiten Hälfte blieb Liverpool gegen das schwächste Auswärtsteam der Liga lange einfallslos. (sid, red, 12.3. 2017)