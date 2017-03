Niederlande: Staatsmann Rutte gegen Provokateur Wilders

Zuletzt ist die Partei von Geert Wilders in den Umfragen abgerutscht. Das Rennen gegen den sachlich auftretenden Premier Rutte entscheiden die Unentschlossenen

Lantaarntje heißt ein gemütliches Eckbeisel im alten Rotterdamer Arbeiterviertel Feyenoord. Auch hier an der Bar sind die bevorstehenden Wahlen Gesprächsthema Nummer eins. Der arbeitslose Piet, ein ehemaliger Hafenarbeiter um die 60, will seine Stimme auch dieses Mal wieder der Freiheitspartei PVV von Geert Wilders geben: "Dann brechen andere Zeiten an." Im Viertel habe sich zwar viel getan: Wohnungen wurden saniert, Bäume gepflanzt, Jugendbanden und Drogendealer vertrieben.

Aber Feyenoord gehört nach wie vor zu den Problemvierteln der Hafenstadt. Nicht nur Armut, Arbeitslosigkeit und Kriminalität sind hoch, auch die Angst vor Überfremdung: Durch den Zustrom von Immigranten der letzten Jahrzehnte haben inzwischen gut 50 Prozent aller Rotterdamer einen Migrationshintergrund, in Vierteln wie Feyenoord sind es bis zu 70 Prozent. "Unter Wilders wird das anders", hoffen die Männer an der Bar. "Er wird dafür sorgen, dass die Niederlande wieder die Niederlande werden!"

Piet weist mit dem Daumen gen Norden, ungefähr dorthin, wo sich das Rotterdamer Rathaus befindet und Ahmed Aboutaleb das Zepter schwingt. Als erster muslimischer Oberbürgermeister einer europäischen Großstadt hatte er 2009 sein Amt angetreten und sich dabei immer wieder als umsichtiger Brückenbauer erwiesen, der auch harte Töne nicht scheut. So wie nach den Anschlägen in Paris 2013, als er eine klare Botschaft für gewaltbereite Muslime hatte: "Wenn ihr unsere Freiheiten nicht akzeptieren könnt, dann habt ihr hier nichts zu suchen, dann packt eure Koffer", so Aboutaleb.

"Eigen volk eerst



Oder gerade erst in der Nacht auf Sonntag, als der Konflikt zwischen der Türkei und den Niederlanden eskalierte und Den Haag die türkische Familienministerin Fatma Betül Sayan Kaya als "unerwünschte Ausländerin" ausweisen ließ. Aboutaleb musste Sonderheiten der Polizei einsetzen, um die Ruhe in seiner Stadt zu wahren.

"Wir sind nicht mehr Herr in unserem eigenen Land", sagt Piet. "Bald kommt es noch so weit, dass wir in Rotterdam kein Schweinefleisch mehr essen dürfen." Vor allem aus dem Mund der PVV-Wähler ist der Ruf "Eigen volk eerst" ("Das eigene Volk geht vor!") zuletzt immer lauter geworden. Doch in den Umfragen ist die Zustimmung für die Partei gesunken. Im Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Rechtsliberalen von Premier Mark Rutte liegt sie derzeit an zweiter Stelle.

Rutte gilt nicht umsonst als ausgezeichneter Stratege: In den vergangenen Wochen hat er sich als besonnener, sachlicher Regierungschef präsentiert, der die Zügel in der Hand hat und einen kühlen Kopf bewahrt – auch im Konflikt mit der Türkei. Er wusste alle Parteien hinter sich, die in der letzten Wahlkampfphase ungekannte Einheit demonstrierten. Nur Wilders versuchte von dem Streit zu profitieren: "Ohne unseren Druck wäre das so nie passiert!"

"Risiko" Wilders

Ob Wilders dadurch in den Umfragen wieder zulegen wird, bleibt abzuwarten. Ein "Risiko" nennt ihn Rutte: "Wir dürfen nicht das nächste Dominosteinchen sein, das umfällt." Vor Brexit und Donald Trump habe auch jeder gedacht, so weit komme es nicht: "Aber auch wir können am 16. März aufwachen – und Wilders hat gewonnen."

Sollte Wilders Zweiter werden, dürfte er bei den Koalitionsverhandlungen keine Rolle spielen. Rutte hat erklärt, am liebsten mit den Christdemokraten und den D66-Demokraten weiterregieren zu wollen. Wobei er wohl einen Vierten im Bunde braucht: Erwartungsgemäß werden vier oder fünf mittelgroße Parteien je zwischen 15 und 25 Prozent erreichen. Derzeit zählt jeder Wahlkampftag: 40 Prozent der Wähler entscheiden erst in der letzten Woche, wem sie ihre Stimme geben. (Kerstin Schweighöfer aus Rotterdam, 13.3.2017)