Burgstaller-Doppelpack bei Schalke-Sieg über Augsburg

Treffer fünf und sechs des Kärntners im zwölften Pflichtspiel für Königsblau – Schalke Elfter

Gelsenkirchen – Guido Burgstaller hat am Sonntag im zwölften Pflichtspiel für Schalke seine Tore fünf und sechs erzielt. Der Kärntner traf beim 3:0-Heimsieg über Schalke in der deutschen Fußball-Bundesliga in der 4. Minute zum 1:0 und in der 29. Minute zum 2:0. Für den Endstand sorgte Daniel Caligiuri in der 34. Minute. Augsburgs Paul Verhaegh vergab in der 32. Minute einen Elfmeter.

Burgstaller wurde in der 84. Minute ausgetauscht, sein Landsmann und Klubkollege Alessandro Schöpf kam in der 64. Minute aufs Feld. Bei den Verlierern spielte Martin Hinteregger durch, Georg Teigl wurde unmittelbar nach der Pause eingewechselt und Kevin Danso saß auf der Bank. Schalke verbesserte sich auf Rang elf, Augsburg ist 13. (APA, 12.3.2017)