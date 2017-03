Autobus auf Haiti raste in Menschenmenge: 34 Tote

Wütende Passanten versuchten nach einem Unfall einen Bus anzuzünden, der Fahrer raste davon und fuhr in eine Gruppe von Straßenmusikern

Port-au-Prince – Ein Autobus ist Sonntag früh auf Haiti in eine Menschenmenge gerast und hat 34 Menschen in den Tod gerissen. 15 Menschen wurden verletzt, berichtete die Nachrichtenagentur AFP. Das Unglück passierte in der Stadt Gonaives, nördlich der Hauptstadt Port-au-Prince.

Nach Behördenangaben ereignete sich in der Stadt Gonaives zunächst ein Unfall mit einem Toten und einem Verletzten. Als wütende Passanten daraufhin versuchten, den Bus samt Insassen in Brand zu setzen, raste der Busfahrer davon und fuhr auf der Flucht in eine Gruppe mit Straßenmusikern, wodurch weitere 33 Menschen getötet und 14 verletzt wurden.

Nach dem ersten Unfall hätten "die Menschen, die keine Unfallopfer waren, versucht, den Autobus mit den Fahrgästen darin anzuzünden", sagte der Zivilschutzbeauftragte Faustin Joseph. Der Fahrer habe dann Gas gegeben und sei auf Straßenmusikanten, sogenannte Rara-Bands, getroffen. "Er ist in sie hineingerast – und 33 kamen ums Leben." Nach dem tragischen Geschehen seien der Bus, die Insassen und der Fahrer im Kommissariat von Gonaives in Sicherheit gebracht worden. (12.3.2017)