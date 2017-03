Südkoreas Ex-Präsidentin Park entschuldigt sich nach Entmachtung

Die Wahrheit werde letztlich enthüllt werden

Seoul – Zwei Tage nach ihrer Entmachtung hat die bisherige südkoreanische Präsidentin Park Geun-hye den Präsidentenpalast verlassen. Nach etwa vier Jahren als Präsidentin kehrte sie am Sonntag zu ihrer Privatresidenz im Süden von Seoul zurück, wie das Präsidialamt mitteilte.

In ihrer ersten Äußerung nach der Amtsenthebung durch das Verfassungsgericht am Freitag entschuldigte sich Park. Sie habe ihre Pflichten nicht bis zum Ende erfüllt, hieß es in einer Erklärung. Zu den Vorwürfen im Zusammenhang mit einem Korruptionsskandal um eine ihrer Freundinnen sagte sie, die Wahrheit werde letztlich enthüllt werden. Park hatte stets bestritten, in kriminelle Handlungen verwickelt zu sein. (APA, 12.3.2017)