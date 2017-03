Ein Unfall, der keiner war, am "Tatort" in Bremen: Top oder Flop?

foto: ard/radio bremen

"Ein Psycho-Wimmelbild, mit einer an David Cronenbergs Filme erinnernden Fixierung auf körperliche und seelische Amputationen. Der Vater (Rainer Bock) pflegt die einbeinige und krebskranke Mutter (Angela Roy) mit Hingabe, strenger dagegen sein Regiment gegenüber dem Sohn, der schon früher aus dem Tritt geraten ist – und nun überdies eine Frau im Rollstuhl zu umsorgen hat", beschreibt Dominik Kamalzadeh den Fall im TV-Tagebuch des STANDARD. "Prothesen kommen in diesem heillos überladenen Tatort so auch besondere Aufmerksamkeit zu. Doch statt das ohnehin schon schundig-triviale Geschehen spitz und grell zu überzeichnen, setzt Regisseur Florian Baxmeyer auf psychologische Einfühlung. Das kann trotz fabelhaften Casts nur schiefgehen."