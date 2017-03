TV- und Radiotipps für Montag, 13. März

Europe, She Loves, Klartext: Unsere Jobs für unsere Leute, Schnell ermittelt, Abenteuer Österreich: SOS in den Bergen, Pro und Contra zu Erdogan, Europa und der Stier, Thema, Kulturmontag, Kokolampy

19.45 MAGAZIN

Klartext: Unsere Jobs für unsere Leute Martin Thür spricht mit ÖGB-Präsident Erich Foglar und dem Vorstand des Arbeitsmarktservice Johannes Kopf über die Herausforderungen der österreichischen Beschäftigungspolitik und -realität. Um 23.25 Uhr auch auf ATV. Bis 20.45, ATV 2

20.15 SERIE

Schnell ermittelt Auf ein Ende mit Schrecken müssen sich Zuschauer der Krimiserie gefasst machen, sagte Ursula Strauss im STANDARD-Interview für diese Staffel voraus. Zehn Jahre nach der ersten Folge wird die Krimineserin Angelika Schnell noch einmal alles geben müssen. Es beginnt mit einer Braut, die sich nicht traut, sondern eines gewaltsamen Todes stirbt. Private Brösel kommen dazu: Schnells Sohn Jan wird mit Drogen aufgegriffen. Bis 21.05, ORF 1

foto: orf/mr film/petro domenigg

20.15 DOKUMENTATION

Abenteuer Österreich: SOS in den Bergen Sommer wie Winter haben sie dank anscheinend nie endenwollender Freizeitunfälle gut zu tun. Sich selbst sehen die Bergretter eher als Profis denn als Helden. Die Reportage-Reihe begleitet ausgewählte Mannschaften zwischen Obertraun, Kitzbühel und Gastein. Bis 21.15, Servus TV

21.00 TALK

Hart, aber fair: Hier Freiheit leben, dort Erdogan wählen – wie passt das zusammen? Frank Plasbergs Gäste: Thomas de Maizière (CDU), Cem Özdemir (B'90/ Grüne), Daniel Zimmermann (Bürgermeister der Stadt Monheim am Rhein), Düzen Tekkal (Journalistin) und Fatih Zingal (Union Europäisch-Türkischer Demokraten). Bis 22.15, ARD

21.05 MAGAZIN

Europa und der Stier Die phönikische Prinzessin Europa, eine fremde Frau aus dem Osten, wird namensgebend für die den Griechen damals noch fremden Gebiete im Westen. So erzählt es der antike Mythos. Alles, was man über die Wurzeln Europas wissen muss. Bis 22.05, Okto

21.10 MAGAZIN

Thema mit Christoph Feurstein: 1) Mord im Darknet – Die dunkle Seite im Internet. 2) Kampf gegen Krankenhauskeime. 3) Pension für misshandelte Heimkinder. 4) Der Bergdoktor Hans Sigl im Porträt. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Themen präsentiert Clarissa Stadler: 1) 300 Jahre Maria Theresia – Multip-le Jubiläumsschau in Wien. 2) Stimmwunder Jonas Kaumfann – anlässlich der Premiere Andrea Chenier in der Bayerischen Staatsoper am 12. März. 3) Lukas Resetarits' 70er – leben lassen: Premiere am 14. März. 4) Flamenco-Festival in Jerez. 5) Porträt Miroslav Krleza: Die Wiederentdeckung des "kroatischen Goethe". 6) Lesart: Gäste in Christian Ankowitschs Büchermagazin sind Lukas Bärfuss und Lena Gorelik. Bis 0.00, ORF 2

22.35 TALK

Pro und Contra: Erdogan: Aussperren oder reinlassen? Gäste bei Thomas Mohr: Ramazan Aktas (Sprecher UETD), Heide Schmidt (ehemalige Chefin Liberales Forum), Efgani Dönmez (Erdogan-Kritiker) und Werner Amon (Sicherheitssprecher, ÖVP). Bis 23.40, Puls 4

23.55 DOKUMENTARFILM

Europe, She Loves (D/CH 2015, Jan Gassmann) Vier Paare mit Geschichten über alltägliche Herausforderungen in europäischen Städten im sozialen und wirtschaftlichen. Jan Gassmanns Studie der jungen Generation an den Rändern Europas. Bis 1.35, Arte

foto: arte france

0.00 DOKUEXPERIMENT

Kokolampy (D 2017, Hajo Schomerus) Im Nachlass des Großonkels des Filmemachers muss sich ein Ei des legendären Elefantenvogels befunden haben, ein vermutlich erst im 15. Jahrhundert ausgestorbener Dinosaurier. Eine fantastische Suche beginnt. Bis 1.25, ZDF

busse & halberschmidt

(Doris Priesching, 13.3.2017)