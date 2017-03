Der Motor der Schulautonomie stottert noch

Die Verhandlungen über das Autonomiepaket spießen sich. Die Bildungsministerin macht Tempo

Wien – Es geht darum, den Karren endlich fahrtüchtig zu kriegen. Also setzte man sich am Sonntagnachmittag "in großer Runde" zusammen, um das Vehikel "Schulautonomiepaket" flottzumachen. Vertreter aller Lehrergewerkschaften wollten mit Beamten überprüfen, ob sich das, was am Freitag im Zusammenhang mit dienst- und besoldungsrechtlichen Fragen vereinbart wurde, auch tatsächlich im vorgelegten Gesetzesentwurf wiederfindet.

Lehrerchefverhandler Paul Kimberger beschrieb den Verhandlungsstand im Gespräch mit dem STANDARD so: "Verfassung und Schulrecht sind die Karosserie. Dienst- und Besoldungsrecht ist der Motor der Reform." Da gebe es doch noch einige "kleinere und größere Dinge zu regeln, die in der Tiefe des Gesetzes liegen".

"Wild entschlossen"

Aus Sicht von Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) aber nicht so tief, dass man nicht doch Sonntagabend zu einer Einigung kommen könnte. Vor Beginn des Gesprächs, bei dem sie zunächst nicht dabei war, sagte sie zum STANDARD, sie sei "wild entschlossen", bei dieser Runde zu einer Einigung zu kommen.

Kanzler Christian Kern (SPÖ) hatte in Österreich mit Blick auf die Bedenken der Lehrergewerkschaft wissen lassen, er erwarte, "dass die ÖVP jetzt ihre Funktionäre – so wie wir es auch gemacht haben – auf Linie bekommt."

Kimberger wiederum wollte sich keinen Zeitdruck auferlegen lassen, zumal es genug Vorlauf gegeben habe seit dem ersten Ministerratsvortrag im November 2015: "Scheinbar hat die politische Ebene die Komplexität dieses Gebildes etwas unterschätzt. Das ist ein Riesenpaket. Das dauert."

Wo also hakt es aus Sicht der Lehrer? Konkret gehe es um Fragen etwa nach den Rahmenbedingungen für die künftigen Leiter von Schulclustern, die für mehrere Standorte zuständig sind, ob unterstützendes Verwaltungspersonal sichergestellt sei oder wie die Abläufe in den Clustern aussehen sollen, erklärte Kimberger.

Lehrer gegen Sparpaket

Weiters müsse "sichergestellt sein, dass es kein Sparpaket wird", betonte der Pflichtschullehrergewerkschaftschef: "Was Ressourcen anlangt, aber auch kein pädagogisches Sparpaket, das den Lehrerinnen und Lehrern weniger Möglichkeiten einräumt, um mit den Kindern zu arbeiten." Zumal das Ganze für ihn ohnehin "in Wirklichkeit ein Riesenstrukturpaket ist, das wenig mit Pädagogik und Unterricht zu tun hat".

Außerdem müssten Mitbestimmungsrechte gewährleistet sein. In einem Punkt war die Gewerkschaft da erfolgreich: Clusterleiter müssen einen Organisationsplan vorlegen – und zwar laut Kimberger im Einvernehmen mit den Schulpartnern. Dazu gehört etwa, wie viele Klassen, welcher Lehrereinsatz oder welche pädagogischen Schwerpunkte geplant sind.

Einen Schwerpunkt besonderer Art würde der grüne Jugendsprecher Julian Schmid setzen: Mathematik solle nach den vielen Fünfern bei der schriftlichen Zentralmatura nur noch Wahlfach sein, sagte er auf Ö1. Bildungssprecher Harald Walser hält hingegen die Zentralmatura in den zentralen Fächern wie Deutsch, Englisch oder Mathematik für sinnvoll. (Lisa Nimmervoll, 13.3.2017)