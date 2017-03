Google und Levi's bringen smarte Jacke um 350 Dollar

Durch Fingergesten auf dem Stoff der Jacke können Befehle an Smartphone gesandt werden

Google und Levi's haben bereits vor zwei Jahren bekanntgegeben, an smarten Kleidungsstücken zu arbeiten. Nun soll das erste Produkt erscheinen. Die "Commuter"-Jacke wird im Herbst für 350 Dollar in die Läden gelangen. Sie kann sich via Bluetooth mit dem Smartphone verbinden. Durch Bewegungen auf dem Stoff der Jacke können dann Befehle an das Smartphone gegeben werden.

Vertreter der zwei Unternehmen sprachen etwa davon, dass Nutzer nach Ortsangaben fragen oder die Lautstärke ihres Smartphones kontrollieren könnten. In den nächsten Tagen soll es beim SXSW-Festival eine erste Demoversion der Jacke geben. Smarte Kleidungsstücke gelten als potenzieller Trend, der sich aber noch nicht durchgesetzt hat. Bislang sind vor allem Anwendungen im Fitnessbereich verfügbar. (red, 12.3.2017)