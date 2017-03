Deutsche Spielwarenfirma gewann Namensrecht bis Juni bei Tombola

Wiener Neustadt – Die Heimstätte des Fußball-Erste-Liga-Klubs SC Wiener Neustadt heißt ab sofort "Teddybären- und Plüsch-Stadion". Eine deutsche Spielwarenfirma erstand in der Winterpause ein 500 Euro teures Werbepaket, nahm damit an der Verlosung des Stadionnamens teil und wurde schließlich zum glücklichen Gewinner. Der neue Name der Arena in der Giltschwertgasse wird nun bis einschließlich Juni verwendet. (APA, 12.3.2017)