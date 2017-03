Casinos Austria machen Schluss in Argentinien

Hotel verkauft – Karl Stoss soll als Casinos-Chef aus dem Rennen sein

Wien – Das ferne Argentinien hat der Casinos Austria AG (Casag) bzw. der Casinos Austria International viel Pech (und Verluste) eingebracht. Vor ein paar Tagen nun hat der fürs Auslandsgeschäft zuständige Casinos-Chef und Aufsichtsratsvorsitzende der Casinos Austria International Holding, Karl Stoss, das Argentinien-Geschäft begraben. Und das konzerneigene Piscis Hotel im Skiressort Las Lenas in der argentinischen Provinz Mendoza verkauft. Das bestätigt der Sprecher der Casag auf Anfrage des STANDARD.

Damit hat auch die Unterkunft des höchstgelegenen (2300 Meter) Kasinos der Welt den Eigentümer gewechselt. Allerdings: Das Kasino gehört schon länger nicht mehr der Casinos Austria International (CAI) Gruppe, das hat seit 2013 andere Betreiber. Denn in diesem Jahr hatte die Pechsträhne der Casag im lateinamerikanischen Land begonnen: Die Aufsichtsbehörde hatte der argentinischen Casinos-Tochter Enjasa die Glücksspiellizenzen entzogen. In der Folge durfte die CAI, die mit ihren Rechtsmitteln abblitze, auch nicht mehr in ihrem Ski-Ressort-Hotel gambeln lassen, die Lizenz dort ging an Argentinier. Ausgestanden ist der diesbezügliche Rechtsstreit mit den Argentiniern, wie berichtet, noch nicht.

Stoss soll schlechte Karten haben

Derzeit läuft ein Schiedsverfahren, in Bälde soll es erste Anhörungen geben. Der Verkauf des Luxushotels in den Bergen ist der letzte Schritt der Verabschiedung aus Argentinien, zuvor hat die CAI diverse Automaten-Outlets, zwei weitere Kasinos und Lotteriegeschäft versilbert. Nun wird die Enjasa liquidiert, heißt es von Seiten der Casag.

Wer selbige in Zukunft führen wird, das wird in Bälde entschieden. Wie berichtet laufen die Verträge der Casag-Vorstandsmitglieder Stoss (ÖVP-nahe) und Dietmar Hoscher (SPÖ) Ende 2017 aus, die neuen Casag-Eigentümer rund um Novomatic und Tschechen sollen sich schon ihre Meinung gebildet haben. Zu hören ist nun, dass der Vertrag von Hoscher – für den sich die Spitzen der Sozialdemokratie eingesetzt haben dürften – verlängert werden soll. Die Karten von Stoss (er wurde am 1. März wieder zum Präsidenten des Österreichischen Olympischen Komitees, ÖOC, gekürt) sollen sich rapid verschlechtert haben. Vor allem die tschechischen Aktionäre dürften ihm seine heftigen Reiseaktivitäten (zum Teil fürs ÖOC) ankreiden. Er soll "aus dem Rennen sein", wie ein Involvierter sagt. (Renate Graber, 12.3.2017)