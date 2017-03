Elefant tötete Pfleger in japanischem Zoo

Dickhäuter traf Mann mit seinem Rüssel

Tokio – Ein Elefant hat in einem japanischen Zoo einen Tierpfleger getötet. Nach Polizeiangaben wusch der Pfleger den Elefanten am Sonntag im "Adventure World"-Tierpark in der Präfektur Wakayama, als das Tier seinen Rüssel schwenkte und ihn damit schlug.

Durch die Wucht des Schlages wurde der Pfleger laut Polizei zu Boden geschleudert und tödlich am Kopf verletzt. Der Mann starb im Krankenhaus. Das Unglück ereignete sich vor der morgendlichen Öffnung des Zoos für die Besucher. (APA, AFP, 12.3.2017)