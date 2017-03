18-Jähriger stach mit Klappmesser zu: Gruppenschlägerei in Tirol

Acht Verletzte bei Auseinandersetzung in Imst – 18-Jähriger wurde in Justizanstalt eingeliefert – Vorarlberg: 12-Jähriger stach Buben mit Messer in Hand

Imst – Ein 18-jähriger Tiroler ist in der Nacht auf Samstag in Imst mit einem Klappmesser auf einen 26-Jährigen losgegangen. Dieser konnte die Attacke abwehren, in weiterer Folge eskalierte die Situation aber vollends. Es entwickelte sich eine Auseinandersetzung zwischen einer Vielzahl von Personen, bei der acht Menschen verletzt wurden. Der 18-Jährige wurde in Untersuchungshaft genommen, so die Polizei.

Gegen 2.30 Uhr gerieten die Einheimischen vor einem Lokal in Streit. Der 18-Jährige zückte sein Klappmesser und bedrohte mehrere Personen mit dem Umbringen. Anschließend attackierte er den 26-Jährigen, der den Angriff aber abwehren und den 18-Jährigen am Boden fixieren konnte. Als daraufhin der Bruder des 18-Jährigen eingriff, kam es zu einer Schlägerei. Unter den acht Verletzten befand sich auch eine Frau. Der 18-Jährige wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.

Auch in Vorarlberg mit Messer zugestochen

Auch in Vorarlberg kam es am Samstagnachmittag bei einer Auseinandersetzung zwischen vier Burschen zu einer Messerattacke. Dabei stach nach Angaben der Landespolizeidirektion Vorarlberg ein 12-Jähriger seinem gleichaltrigen Streitgegner in Hard (Bezirk Bregenz) in die Hand. Die Polizei konnte den Buben wenig später schnappen.

Gegen 17.40 Uhr waren die beiden Gruppen – bestehend aus je einem 12-Jährigen und einem 14-Jährigen – in Streit geraten. Dabei wurde einem der 12-jährigen Buben zunächst ins Gesicht geschlagen. Anschließend händigte er sein Messer an seine Gegner aus und wurde vom anderen 12-Jährigen in die Hand gestochen. Gemeinsam mit seinem älteren Freund flüchtete der mutmaßliche Täter in Richtung Bregenz. Doch noch in Hard wurden die beiden kurz darauf von der Polizei angehalten.

Die Erhebungen ergaben, dass es bereits wenige Tage zuvor schon einmal einen Streit zwischen den beiden Gruppen gab. (APA, 12.3.2017)