Eskalierender Streit: Niederlande bringen türkische Ministerin außer Landes

Familienministerin nach Deutschland "abgeschoben" – Polizei löste Demonstration in Rotterdam auf – Ankara riegelte niederländische Vertretungen ab – Çavuşoğlu in Frankreich

Rotterdam – Der Streit zwischen den Niederlanden und der Türkei um Wahlkampfauftritte türkischer Politiker ist in der Nacht auf Sonntag eskaliert. Die niederländischen Behörden wiesen die türkische Familienministerin Fatma Betül Sayan Kaya aus. Eine Demonstration vor dem türkischen Konsulat in Rotterdam wurde aufgelöst. Die Türkei riegelte die niederländischen Vertretungen in Ankara und Istanbul ab und drohte mit weiteren Konsequenzen.

Die Ministerin wurde von der Polizei zur deutschen Grenze eskortiert, um das Land zu verlassen, schrieb Ministerpräsident Mark Rutte in sozialen Medien.

Turkse minister Kaya wordt uitgeleid om het land via Duitse grens te verlaten. → https://t.co/y2QTge1VBz — Minister-president (@MinPres) March 12, 2017

Der Bürgermeister von Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, bezeichnete Kaya als "unerwünschte Ausländerin", die "in das Land abgeschoben wurde, aus dem sie eingereist ist." Die türkische Politikerin war am Samstagabend per Auto von Düsseldorf aus in die niederländische Hafenstadt gekommen. Zuvor war bereits dem türkischen Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu die Landeerlaubnis für einen Wahlkampfauftritt in den Niederlanden verweigert worden war.

Die Polizei stoppte Kaya wenige Dutzend Meter vom Konsulat in Rotterdam entfernt und verhinderte, dass sie vor den Demonstranten auftrat. In stundenlangen Verhandlungen sei es nicht gelungen, eine Lösung im Streit um die Einreise zu finden, erklärte der Bürgermeister.

Die niederländische Regierung verurteilte den Besuch als "unverantwortlich". Der türkischen Seite sei im Vorfeld wiederholt klargemacht worden, dass die Ministerin in dem Land unerwünscht sei. Dennoch sei sie eingereist. Kaya flog Sonntagfrüh aus Köln-Bonn zurück in die Türkei.

Demonstration in Rotterdam

Vor dem Konsulat in Rotterdam demonstrierten unterschiedlichen Angaben zufolge rund 1.000 bis 2.000 Menschen mit türkischen Flaggen. In der Nacht trieb die Polizei die Menge mit Wasserwerfern und berittenen Beamten auseinander. Mehrere Demonstranten, die Sicherheitskräfte mit Steinen und Blumentöpfen attackiert haben, wurden festgenommen. In den Niederlanden leben rund 400.000 türkischstämmige Personen.

Auch in Berlin haben in der Nacht bis zu 300 Menschen spontan vor der Botschaft der Niederlande mit türkischen Flaggen protestiert. Bei der Kundgebung sei es "emotional, aber friedlich" zugegangen, teilte die Polizei mit.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatte das Einreiseverbot für Außenminister Çavuşoğlu am Samstag als "Relikt" des Nationalsozialismus bezeichnet. Mark Rutte wies den Vorwurf als "verrückt" und "unangebracht" zurück.

Die Regierung in Den Haag erklärte in der Nacht auf Sonntag, schon im Vorfeld des geplanten Çavuşoğlu-Besuches habe man klargemacht, dass die Niederlande "die öffentliche Ordnung und die Sicherheit unseres Landes nicht gefährden" wollten, indem sie Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsmitglieder zuließen. Die "Suche nach einer vernünftigen Lösung" mit der türkischen Seite habe sich jedoch als unmöglich erwiesen.

Die "verbalen Angriffe" vonseiten der türkischen Behörden seien "inakzeptabel", erklärte die niederländische Regierung. Dennoch sei Den Haag weiter "zum Dialog mit der Türkei entschlossen".

Der türkische Regierungschef Binali Yildirim sprach unterdessen von einem "diplomatischen Skandal" und kündigte in einer in der Nacht auf Sonntag verbreiteten Erklärung eine entschlossene Reaktion an, wie die Agentur Anadolu berichtete. Man werde dieses "inakzeptable Verhalten mit gleicher Münze heimzahlen". Die Antwort werde in der "schwersten Art und Weise" ausfallen.

Weiter hieß es: "Unsere sogenannten europäischen Freunde, die bei jeder Gelegenheit von Demokratie, freier Meinungsäußerung und Menschenrechten sprechen, sind angesichts dieser Ereignisse ein weiteres Mal eine Klasse sitzengeblieben." Durch solche Ereignisse werde deutlich, wer die "wahren Freunde" seien. Er rief die im Ausland lebenden Türken zudem dazu auf, ruhig zu bleiben.

Erdoğan: "... wie eure Flüge jetzt in die Türkei kommen"

Außenminister Çavuşoğlu flog nach Frankreich, wo er am Sonntag in Metz im Osten des Landes auftreten will. Die türkischen Politiker wollen bei ihren in Westeuropa lebenden Landsleuten für die Annahme der Verfassungsänderung beim Referendum am 16. April werben, mit der die Macht Erdoğans ausgeweitet werden soll.

Die Stadt Rotterdam hatte den Auftritt Çavuşoğlus bei einer Kundgebung untersagt. Als der Minister dennoch auf seine Einreise pochte und mit politischen und wirtschaftlichen Sanktionen drohte, entzog ihm die Regierung in Den Haag die Landeerlaubnis. "Ihr könnt den Flug unseres Außenministers verhindern, wenn Ihr wollt: Aber mal sehen, wie Eure Flüge jetzt in die Türkei kommen", sagte Erdoğan an die Adresse der Niederlande. "Sie haben keine Ahnung von Diplomatie oder Politik. Sie sind Nazi-Nachkommen. Sie sind Faschisten."

Çavuşoğlu drohte indirekt damit, dass der NATO-Partner Türkei das Lager wechseln könnte. "Wenn sie (die Niederlande) denken, die Türkei werde alles hinnehmen, dann ist die Türkei weg", erklärte er. "Ich habe ihnen gesagt, dass sie aufhören sollen, uns herumzukommandieren. Wenn Europa so weitermacht, werden sie viele verlieren – unter anderem die Russen und uns." Zuvor waren auch in Österreich, der Schweiz und in deutschen Gemeinden Auftritte türkischer Politiker abgesagt worden.

Çavuşoğlu hatte vor dem Entzug der Landeerlaubnis erklärt, die Niederländer behandelten die Türken im Land wie Geiseln. "Ich habe sie zu Euch geschickt, damit sie Eurer Wirtschaft helfen. Sie sind nicht Eure Gefangenen", sagte er. "Wenn meine Reise die Spannungen erhöht, na und? (...) Ich bin ein Außenminister, und ich kann hingehen, wo auch immer ich will." Zudem drohte er den Niederlanden mit Sanktionen, was für die Regierung in Den Haag offenbar das Fass zum Überlaufen brachte.

Die Niederländer wählen am Mittwoch ein neues Parlament. Der Rechtspopulist Geert Wilders kann dabei mit Stimmengewinnen rechnen. (APA, AFP, Reuters, red, 12.3.2017)