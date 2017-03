ManCity und Arsenal sicher im FA-Cup-Halbfinale

City siegte in Middlesbrough 2:0, Arsenal zu Hause gegen Fünftligist Lincoln City 5:0

London – Die Favoriten Manchester City und Arsenal haben am Samstag sicher das Halbfinale des englischen FA-Cups erreicht. Manchester City setzte sich beim Premier-League-Abstiegskandidaten Middlesbrough mit 2:0 durch, Arsenal ließ dem sensationell ins Viertelfinale des ältesten Fußball-Bewerbes eingezogenen Fünftligisten Lincoln City zu Hause mit 5:0 keine Chance.

Vier Tage nach der zweiten 1:5-Pleite gegen Bayern München im Achtelfinale der Champions League tat sich die Mannschaft des stark in die Kritik geratenen Arsenal-Trainers Arsene Wenger nur vor der Pause schwer. Die "Gunners" siegten dank Toren von Theo Walcott (45.+2) und Olivier Giroud (53.), eines Eigentores von Luke Waterfall (58.) sowie Treffern von Alexis Sanchez (72.) und Aaron Ramsey (75.).

ManCity ging in Middlesbrough bereits nach 180 Sekunden durch David Silva in Führung. Für die Entscheidung sorgte Sergio Aguero (67.). City-Trainer Pep Guardiola war mit der Leistung zufrieden. "Wir sind sehr glücklich, hier zu sein", sagte der Spanier, der mit seinem Team am Mittwoch in der Champions League eine 5:3-Führung bei AS Monaco verteidigt.

Im FA-Cup kommt es am Montag zum Schlager zwischen Premier-League-Tabellenführer Chelsea und Manchester United, gleichauf mit Arsenal Rekordgewinner des Bewerbes. Der Tabellenzweite Tottenham empfängt am Sonntag den Drittligisten Millwall. Damit könnten die vier nach Verlustpunkten besten Teams der Liga ins Halbfinale einziehen, das im April im Londoner Wembley-Stadion ausgetragen wird. (APA; 11.3.2017)