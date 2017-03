Fivers nach Derby-Sieg 670 Tage daheim unbesiegt

Überzeugender 37:26-Erfolg über Westwien

Wien – Die Fivers aus Wien-Margareten haben am Samstag in der 6. Runde des Oberen-Play-off in der Handball-Liga Austria (HLA) das Derby gegen Westwien mit 37:26 (21:12) souverän gewonnen. Die Wiener sind damit in der eigenen Halle schon seit 670 Tagen ungeschlagen und führen nun um nur einen Treffer vor dem HC Hard, der dieses Wochenende pausiert und ein Spiel weniger absolviert hat.

Manager Thomas Menzl war jedenfalls begeistert und sprach von einer "überragenden Leistung" und "Zauberhandball". "Das Spiel war praktisch schon nach 15 Minuten entschieden", sagte Menzl. (APA: 11.3.2017)