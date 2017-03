Thiem in der dritten Runde von Indian Wells

Der als Nummer 8 gesetzte Niederösterreicher besiegte den Franzosen Jeremy Chardy in zwei Sätzen

Indian Wells (Kalifornien) – Mit einer großteils souveränen Leistung hat sich Dominic Thiem am Samstag für die dritte Runde des Masters-1000-Turniers in Indian Wells qualifiziert. Der als Nummer 8 gesetzte Niederösterreicher besiegte den Franzosen Jeremy Chardy nach 74 Minuten 6:2,6:4 und hat somit das erste Duell mit dem Weltranglisten-80. gewonnen.

Der 23-jährige Niederösterreicher trifft nun im Kampf um die Wiederholung seines Achtelfinaleinzugs aus dem Vorjahr voraussichtlich am Montag entweder auf Mischa Zverev (GER-28) oder den Portugiesen Joao Sousa.

"Seit Rio läuft es wieder gut. Ich bin sehr glücklich, wie die erste Runde hier gelaufen ist", sagte Thiem, der nach einem Freilos ja bereits die zweite Runde im Tableau hinter sich hat, im Gespräch mit "Sky".

Thiem startete ganz nach Wunsch gleich mit einem Break in das erste Match seit seinem Viertelfinal-Aus in Acapulco. Der Rio-Sieger musste allerdings mehrere Male gegen das Rebreak durch den Franzosen ankämpfen. "Der erste Satz war 6:2, aber der war sehr eng. Ich habe einmal drei Breakbälle abgewehrt, ein anderes Mal ein 0:30", sagte Thiem. "Ich habe die brenzligen Situationen gut abgewehrt. Das Ergebnis war eigentlich glatter als der Matchverlauf", gestand der Sieger von Rio de Janeiro.

Ein Matchball genügte

Im zweiten Durchgang geriet der Lichtenwörther gleich mit 0:2 in Rückstand, schaffte aber das sofortige Rebreak. Zum 5:4 durchbrach der Schützling von Günter Bresnik das Service von Chardy, der im zehnten Game noch eine Chance zum 5:5 vorfand. Dann nutzte Thiem aber seinen ersten Matchball zum Sieg.

Thiem spielt nun entweder gegen den Sensationsmann der Australian Open, Viertelfinalist Mischa Zverev, oder gegen Joao Sousa. "Ich kenne beide. Gegen Sousa habe ich schon sieben oder acht Mal gespielt. Und Mischa Zverev ist ein sehr unangenehmer Gegner und er ist in super Form", sagte Thiem. Doch dieses mit insgesamt 7,91 Millionen Dollar dotierte Wüstenturnier ist für ihn ohnehin "wie ein Grand-Slam-Turnier". "Es wird gegen beide Gegner ein sehr schweres Match."

Gegen den 29-jährigen Deutschen Zverev hat Thiem eine 0:1-Bilanz, das bisher einzige Duell hatte der Deutsche 2015 in der ersten Stuttgart-Runde auf Rasen mit 7:6(4),6:2 gewonnen. Ein Jahr später gewann Thiem an gleicher Stelle das Turnier. Das Spiel von Sousa liegt Thiem wohl etwas besser, in bisher sieben Aufeinandertreffen hat der Weltranglisten-Neunte eine 6:1-Bilanz zu Buche stehen.

Ein weiterer Sieg wäre für Thiem auch für die Weltrangliste wichtig, schließlich bleiben die Punkte der 1000er-Turniere wie auch die Grand-Slam-Turniere ein Jahr fix in der Wertung. Sollte Thiem neuerlich das Achtelfinale erreichen, winkt ihm von den Gesetzten her ein Match gegen Gael Monfils (FRA-10) oder John Isner (USA-20). (APA, 11.3.2017)