Obduktion "frühestens" am Sonntag

Oberwart – In Oberwart ist am Samstagnachmittag bei Baggerarbeiten im Gewerbegebiet West eine männliche Leiche gefunden worden. Laut der burgenländischen Polizei sind derzeit die Ermittlungen in Gange. Mit einer Obduktion sei "frühestens" am Sonntag oder erst Montag zu rechnen. Ersten Informationen zufolge solle es sich bei der unbekannten Leiche um "kein Skelett" handeln. (APA, 11.3.2017)