Velez-Zuzulova out: Slalom-Kugel an Shiffrin

US-Amerikanerin zog mit ihrer vierten Slalomkugel mit Marlies Schild und der Schweizerin Erika Hess gleich

Squaw Valley – Die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin hat im alpinen Ski-Weltcup ihre vierte kleine Kugel für den Gewinn der Slalom-Spezialwertung sicher. Die Slowakin Veronika Velez-Zuzulova als einzig verbliebene Konkurrentin der Weltmeisterin und Olympiasiegerin schied am Samstag beim Torlauf in Squaw Valley im ersten Durchgang aus. Die in der Wertung führende Shiffrin kann damit nicht mehr abgefangen werden.

Shiffrin zog mit ihrer vierten Slalomkugel mit Marlies Schild und der Schweizerin Erika Hess gleich, mehr hat mit sechs nur noch deren Landsfrau Vreni Schneider erobert. Hess wird fälschlicherweise oft mit fünf Trophäen angeführt. Sie war 1986 am Saisonende zwar punktegleich mit der Österreicherin Roswitha Steiner, nur diese wurde wegen besserer Ergebnisse aber als Disziplinsiegerin geehrt.

Holdener in Führung

Kombinationsweltmeisterin Wendy Holdener geht mit 2/100 Sekunden Vorsprung auf Shiffrin in den zweiten Lauf. Als ÖSV-Beste liegen Bernadette Schild (+1,19) und Michaela Kirchgasser (1,48) hinter Petra Vlhova (SVK/0,42) und Sarka Strachova (CZE/0,72) auf den Rängen fünf bzw. sechs.

Auf der Piste mit steilem Startstück fielen auch bei früheren Nummern viele aus. Shiffrins slowenische Gesamtweltcup-Konkurrentin Ilka Stuhec verzichtete auf einen Start. Der zweite Lauf beginnt um 22.00 Uhr MEZ (live ORF eins). (APA; 11.3.2017)