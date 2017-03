Rückruf-Rekord auf dem US-Automarkt nach Airbag-Debakel

Im Vorjahr 53,2 Millionen Fahrzeuge wegen Sicherheitsproblemen in die Werkstätten zurückbeordert. Hauptgrund sind defekte Airbags des Zulieferers Takata

Washington/Tokio – Die Rückrufe der Autohersteller in den USA haben im vergangenen Jahr ein noch nie da gewesenes Ausmaß erreicht. Nach Angaben des US-Verkehrsministeriums vom Freitag beorderten die Pkw-Hersteller 53,2 Millionen Fahrzeuge wegen Sicherheitsproblemen in die Werkstätten zurück. Hauptgrund sind defekte Airbags des japanischen Autozulieferers Takata.

Weltweit stehen mindestens 16 Todesfälle mit defekten Aufblasvorrichtungen von Takata in Verbindung. Mehr als 100 Millionen Airbags wurden zurückgerufen, davon allein in den USA 70 Millionen. Betroffen sind dort etwa 42 Millionen Fahrzeuge. Es war der größte Rückruf in der Geschichte der Autoindustrie. 2016 ist das dritte Jahr in Folge mit Negativ-Rekorden von jeweils mehr als 50 Millionen Rückrufen in den USA. (APA/Reuters, 11.3.2017)