ÖSV-Team in Oslo auf zweitem Zwischenrang

3,5 Punkte hinter Deutschland – Norwegen Dritter

Oslo – Österreichs Skisprung-Team in der Besetzung Michael Hayböck, Manuel Fettner, Markus Schiffner und Stefan Kraft liegt nach dem ersten Durchgang des Mannschafts-Bewerbs am Samstag auf dem Holmenkollen in Oslo auf dem zweiten Zwischenrang. Die ÖSV-Equipe hat nur 3,5 Zähler Rückstand auf Leader Deutschland, Norwegen liegt 12,2 Punkte hinter Österreich auf Platz drei.

Die einzelnen Wertungen zählen auch zur Gesamtwertung in der neu geschaffenen Tour "Raw Air". (APA, 11.3.2017)