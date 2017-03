Mario Seidl Zehnter in Oslo

Watabe siegt vor drei Deutschen – Österreicher nach Zwischendoppelführung chancenlos

Oslo – Österreichs Nordische Kombinierer haben im ersten Weltcupbewerb nach der WM trotz Zwischendoppelführung die Podestplätze klar verpasst. Mario Seidl belegte am Samstag in Oslo als bester ÖSV-Athlet Rang zehn, auf die Podestplätze fehlten dem Salzburger fast 20 Sekunden. Wilhelm Denifl wurde Zwölfter. Der nach dem Springen vor Seidl führende Franz-Josef Rehrl fiel auf Rang 36 zurück.

Den Sieg auf dem Holmenkollen sicherte sich der Japaner Akito Watabe, der sich im Zielsprint gegen Weltcup-Titelverteidiger Eric Frenzel durchsetzte. Vizeweltmeister Watabe sorgte im 20. Saisonbewerb für den erst zweiten nicht-deutschen Sieg. Davor hatte ebenfalls Watabe unmittelbar vor der WM in Sapporo gewonnen – damals allerdings in Abwesenheit der deutschen Asse. Hinter Frenzel landeten mit Björn Kircheisen und Doppelweltmeister Johannes Rydzek zwei weitere DSV-Athleten.

In der Gesamtwertung verkürzte Frenzel den Rückstand auf Ryzek auf sechs Punkte. Drei Bewerbe stehen noch aus, der nächste findet am Mittwoch in Trondheim statt. (APA, 11.3.2017)

Nordische Kombination vom Samstag in Oslo:

Einzelbewerb Großschanze mit 10 km Langlauf: 1. Akito Watabe (JPN) 23:48,8 Min. (7. nach dem Springen/7. im Langlauf) – 2. Eric Frenzel (GER) +0,4 Sek. (9./4.) – 3. Björn Kircheisen (GER) 14,1 (3./17.) – 4. Johannes Rydzek (GER) 14,2 (19./3.) – 5. Francois Braud (FRA) 16,4 (8./8.) – 6. Fabian Rießle (GER) 20,9 (21./2.). Weiter: 10. Mario Seidl 33,2 (2./28.) – 12. Wilhelm Denifl 37,4 (6./19.) – 16. Bernhard Gruber 1:08,4 Min. (30./8.) – 17. Philipp Orter 1:09,0 (27./12.) – 26. David Pommer 1:51,5 (24./30.) – 36. Franz Josef Rehrl 2:39,4 (1./49.) – 39. Lukas Klapfer (alle AUT) 3:05,8 (40./38.)

Weltcup-Gesamt (20 von 23 Bewerbe): 1. Ryzek 1.440 Punkte – 2. Frenzel 1.434 – 3. Rießle 989 – 4. Watabe 926 – 5. Kircheisen 720 – 6. Seidl 612. Weiter: 11. Denifl 347 – 12. Gruber 344 – 16. Rehrl 294 – 19. Orter 276 – 20. Pommer 263 – 26. Paul Gerstgraser (AUT) 203 – 28. Klapfer 175