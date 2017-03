Merkel: Behördengänge mehr über das Internet erledigen

Müssen bei An- oder Abmeldungen die "digitale Option" stärken

Behördengänge sollen nach den Vorstellungen der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Zukunft vermehrt über das Internet erledigt werden können. Bei allen Abläufen wie zum Beispiel Anmeldungen oder Abmeldungen gelte es, "viel mehr die digitale Option" zu stärken, sagt Merkel am Samstag in ihrem wöchentlichen Video-Podcast. "Wir werden das in den nächsten vier Jahren machen müssen."

"Fit für Neues"

Die Kanzlerin fügte hinzu: "Dann werden die Bürgerinnen und Bürger den Wandel in der Technologie auch selber spüren, ältere genauso wie jüngere." Das mache die Bevölkerung "auch wieder fit für Neues". (APA, 11.03.2017)