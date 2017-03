13. Saisontreffer für den ÖFB-Teamspieler

Hannover – Hannover-96-Legionär Martin Harnik hat mit seinem Siegtreffer in der 55. Minute seinen stark in der Kritik stehenden Trainer Daniel Stendel vor einer möglichen Beurlaubung bewahrt. Der deutsche Fußball-Zweitligist besiegte am Samstagnachmittag dank des 13. Saisontores des ÖFB-Teamspielers den Tabellen-14. TSV 1860 München zu Hause mit 1:0 (0:0) und verteidigte damit Rang drei erfolgreich. (APA/dpa, 11.3.2017)