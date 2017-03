Schiedsrichter-Streik in Mexiko

Weil Attacken auf Referees nicht hart genug bestraft wurden

Mexiko-Stadt – Ein Schiedsrichter-Streik hat am Wochenende zur Absage der 10. Runde der mexikanischen Fußball-Meisterschaft geführt. Nach den jüngsten Attacken von Spielern auf Unparteiische fordern die Referees härtere Strafen für solche Übeltäter. America-Verteidiger Pablo Aguilar war am Freitag für zehn, Toluca-Stürmer Enrique Triverio für acht Matches gesperrt worden, nachdem sie im Cup Rot gesehen hatten.

Der Paraguayner Aguilar war am Donnerstag beim 0:1 in Tijuana kurz vor dem Schlusspfiff nach einem Kopfstoß gegen den Referee vom Platz geflogen. Der Argentinier Triverio hatte im Heimspiel gegen Morelia (2:2, 0:3 im Elferschießen) den Schiedsrichter in der 85. Minute weggestoßen, nachdem zwei seiner Klub-Kollegen unmittelbar zuvor mit Gelb-Rot vom Platz gestellt worden waren. Derart respektloses und aggressives Verhalten gegen Offizielle müsse "mit Sperren von einem Jahr" geahndet werden, forderte die Vereinigung der mexikanischen Referees. (APA/AFP, 11.3.2017)