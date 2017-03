Indische Regierungspartei bei wichtiger Regionalwahl gestärkt

Wahl gilt als wichtiger Test für die indische Regierung, die sich 2019 zur Wiederwahl stellt

Neu-Delhi – Die indische Regierungspartei BJP hat einen Kantersieg bei der Parlamentswahl im größten Bundesstaat Uttar Pradesh für sich beansprucht. Seine Partei habe sich eine "noch nie dagewesene" Dreiviertelmehrheit gesichert, sagte BJP-Präsident Amit Shah am Samstag. Dieses "historische Mandat" werde eine neue Richtung vorgeben und Indiens Politik verändern.

Die Wahl gilt als wichtiger Test für die indische Regierung, die sich 2019 zur Wiederwahl stellt. Zwischen dem 12. Februar und dem 8. März waren in Uttar Pradesh fast 140 Millionen Wahlberechtigte an insgesamt sieben Terminen aufgerufen gewesen, ihre Stimme abzugeben.

Die größte Oppositionspartei Indiens, der Kongress, hatte in zahlreichen Bundesstaaten deutlich Stimmen verloren, nachdem sie im Jahr 2014 mit herben Verlusten die Regierungsverantwortung an die BJP unter Premierminister Narendra Modi abgeben musste. Bisher konnte der Kongress diese Serie lediglich einmal durchbrechen – im November 2015, als er in Bihar erstmals eine enge Koalition mit den lokalen Oppositionsparteien formte. (APA, 11.3.2017)