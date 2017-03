Deutscher Wellinger erster Raw-Air-Führender

Kraft als Fünfter des Auftakts in Oslo schon mehr als zehn Punkte zurück

Oslo – Skisprung-Doppelweltmeister Stefan Kraft hat im ersten Bewerb der Raw-Air-Serie Rang fünf belegt. Der Salzburger hatte am Freitag in Oslo nach einem Satz auf 126,5 Meter mehr als zehn Punkte Rückstand auf Sieger Andreas Wellinger. Dem zweifachen Vizeweltmeister aus Deutschland gelang mit 132,5 m die klare Bestweite.

Wellinger gewann mit 140,5 Punkten klar vor dem Slowenen Peter Prevc (135,9 Punkte/130,5 m) und seinem deutschen Landsmann Richard Freitag (131,8/128.) Mit Markus Eisenbichler auf Rang vier landete ein weiterer Deutscher vor Kraft (129,8 Punkte).

Zweitbester ÖSV-Mann war Manuel Fettner (126,5 m) an der achten Stelle. Michael Hayböck (123) wurde Dreizehnter. Markus Schiffner, Gregor Schlierenzauer und Andreas Kofler kamen unter die Top 25.

Kraft war mit seinem Auftakt nicht ganz zufrieden. "Rückstand ist nie gut, es sind schon zehn Punkte, das ist schon ein bisschen viel", sagte der Salzburger im ORF-Interview und gab an, sich im Wettkampf natürlich noch steigern zu wollen.

Am Holmenkollen findet am Samstag ein Teambewerb statt, dessen Ergebnisse auch in die hoch dotierte neue Raw-Air-Serie einfließen. Österreich tritt dabei ohne Team-WM-Medaillengewinner Gregor Schlierenzauer an. An seiner Stelle wurde für den Mannschaftsbewerb Markus Schiffner nominiert. Stefan Kraft, Michael Hayböck und Manuel Fettner sind Fixstarter. (APA, 11.3.2017)

Skisprung-Ergebnisse vom Freitag in Oslo:

1. Andreas Wellinger (GER) 140,5 (132,5) – 2. Peter Prevc (SLO) 135,9 (130,5) – 3. Richard Freitag (GER) 131,8 (128) – 4. Markus Eisenbichler (GER) 130,0 (128) 5. Stefan Kraft (AUT) 129,8 (126,5) – 6. Maciej Kot (POL) 129,5 (129). Weiter: 8. Manuel Fettner 127,9 (126,5) – 13. Michael Hayböck 122,5 (123) – 20. Markus Schiffner 119,6 (124) – 21. Gregor Schlierenzauer 119,1 (124) – 25. Andreas Kofler 116,6 (120,5)