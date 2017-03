Raptors verlieren ohne Pöltl

Knappe Niederlage bei Atlanta Hawks

Atlanta (Georgia)/Toronto – Die Toronto Raptors haben es verpasst, Boden auf zumindest einen Konkurrenten in der Eastern Conference der NBA gut zu machen. Sie unterlagen in der Nacht auf Samstag (MEZ) bei den Atlanta Hawks 99:105. Jakob Pöltl kam bei den viertplatzierten Kanadiern nicht zum Einsatz. Während auch die Boston Celtics verloren, mühten sich die Washington Wizards zu einem Auswärtssieg nach Verlängerung.

Die Raptors gaben die ausgeglichene Partie bei einem möglichen Gegner in der ersten Play-off-Runde in den Schlussminuten aus der Hand. Da drehte bei Atlanta vor allem der deutsche Guard Dennis Schröder auf. Er erzielte 13 der letzten 17 Punkte der Hawks und bilanzierte mit 26 Zählern. DeMar DeRozan (28) führte Toronto an, traf aber nur zwölf seiner 30 Würfe. Die Raptors beenden eine Serie von fünf Auswärtsspielen hintereinander in der Nacht auf Sonntag bei Miami Heat.

Boston, Zweiter der Eastern Conference, schlitterte bei den Denver Nuggets in eine 99:119-Pleite. Der Dritte Washington musste bei den Sacramento Kings in die Overtime und setzte sich dann 130:122 durch. In der Western Conference sorgten die Minnesota Timberwolves für eine Überraschung, Der Nachzügler bezwang die Golden State Warriors 103:102. Der NBA-Leader verlor zum zweiten Mal hintereinander, der Vorsprung auf Verfolger San Antonio Spurs schmilzt. (APA, 11.3.2017)

NBA vom Freitag:

Atlanta Hawks – Toronto Raptors (ohne Jakob Pöltl) 105:99

Charlotte Hornets – Orlando Magic 121:81

Chicago Bulls – Houston Rockets 94:115

Milwaukee Bucks – Indiana Pacers 99:85

Minnesota Timberwolves – Golden State Warriors 103:102

Denver Nuggets – Boston Celtics 119:99

Dallas Mavericks – Brooklyn Nets 105:96

Sacramento Kings – Washington Wizards 122:130 n.V.