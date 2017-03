Und am Ende siegt Juventus

Turiner schlagen Milan im Schlager der Serie A durch einen Elfmeter Dybalas in der 97. Minute mit 2:1

Turin – Juventus Turin hat am Freitagabend den nächsten Schritt auf dem Weg zum erneuten Meistertitel in der italienischen Serie A gemacht. Der regierende Meister behielt im Klassiker gegen den AC Milan mit 2:1 die Oberhand und kam damit zum achten Sieg in den jüngsten neun Runden. Nur beim 1:1 bei Udinese hatte die "Alte Dame" zuletzt nicht als Sieger den Platz verlassen.

Paulo Dybala erzielte erst in der siebenten Minute der Nachspielzeit mit einem verwerteten Handselfmeter den entscheidenden Treffer. Mattia Di Sciglio hatte ein Handspiel im Strafraum begangen. Zuvor hatte Medhi Benatia (30.) die zu diesem Zeitpunkt souveränen Gastgeber in Führung gebracht. Milans Carlos Bacca (43.) glich aus.

Turbulent wurde es in der Schlussphase: Im Ringen um den Punktegewinn beim Serienmeister sah aufseiten Milans José Ernesto Sosa Gelb-Rot (90.+3). Dann erlaubte sich Mattia Di Sciglio ein folgenschweres Handspiel im eigenen Strafraum.

Juve hält nach dem Auftaktspiel der 28. Runde bei 70 Punkten und baute den Vorsprung auf Verfolger AS Roma vorerst auf elf Zähler aus. Die Römer sind am Sonntag in Palermo zu Gast. Milan (50) ist weiter nur Siebenter. (red, 10.3. 2017)