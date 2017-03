Nafta: USA wollen bald Neuverhandlungen für Handelsabkommen

Laut Handelsminister Ross – US-Präsident Trump hatte einige Regelungen des Abkommens mit Kanada und Mexiko als unfair beanstandet

Washington – Die USA wollen in den nächsten Wochen die Neuverhandlung des nordamerikanischen Handelsabkommens Nafta mit Kanada und Mexiko angehen. Das gab Handelsminister Wilbur Ross am Freitag in Washington am Rande eines Besuches seines mexikanischen Amtskollegen Ildefonso Guajardo bekannt. US-Präsident Donald Trump hat einige Regelungen in dem Abkommen als unfair beanstandet.

Die USA haben ein großes Handelsdefizit gegenüber Mexiko, das Trump möglichst abbauen möchte.

Er wolle den Kongress "hoffentlich in den nächsten Wochen" über die Verhandlungen informieren, sagte der US-Handelsminister. Dann müsse eine 90-Tage-Frist abgewartet werden. "Das setzt den Prozess dann formal in Gang", sagte Ross. Mexiko hatte darauf gepocht, die Verhandlungen möglichst früh zu beginnen, um sie möglichst noch in diesem Jahr abzuschließen. (APA, 10.3.2017)