Wie die FPÖ auf den Eurofighter flog

"Die roten Vier, Rapid-Präsident und SPÖ-Politiker Rudolf Edlinger, Alfred Gusenbauer, Josef Cap und Heinz Fischer unterstützen Rapid", das damals in einer "finanziellen Krise" steckte. Der Plan dahinter: Die Vermittlung eines neuen Sponsors würde als bedeutsamer Erfolg "für die Rapid-narrischen SPÖler" eingeschätzt werden, heißt es im Dokument "Die roten Vier". Der diskrete (weil nach außen hin nicht merkbare) Sponsoring-Deal klappte: Zwischen 2003 und 2007 zahlte Airbus ganze drei Millionen Euro an Rapid.

Zudem gebe es eine Notiz, bei der es um "einen "Besuch in Kärnten" gehe und "Forderungen von Jörg Haider für eine Unterstützung der Eurofighter-Kampagne in Österreich". Zur Erinnerung: Airbus unterstützte später zum Beispiel den Klagenfurter Technologiepark Lakeside.

Laut Report kam Rumpolds Agentur nach einem Treffen von Erhard S. mit Airbus-Mitarbeitern und dem FPÖ-Politiker Peter Sichrovsky (FPÖ-Generalsekretär), Landeshauptmann Jörg Haider, Finanzminister Karl-Heinz Grasser am 12. und 13. Jänner 2002 in Brüssel ins Spiel. Aus einem Dokument vom 15. Jänner 2002 gehe hervor, dass "Grasser und Haider erklärten, sie würden das Eurofighter-Angebot unterstützen".

Die Rechercheure beschäftigten sich intensiv mit den Zahlungsflüssen rund um die Fliegerbeschaffung. Hinter 184 Millionen Euro, die als Gegengeschäftskosten ("Offset"; rund 114 Mio. davon gingen ans Offshore-Vehikel Vector) eingepreist waren, vermutet die StA Korruptionszahlungen u. a. an Entscheidungsträger in Österreich. Der Vertrag mit Airbus wurde im Juli 2003 unterfertigt, in der Ära Schwarz-Blau unter Kanzler Wolfgang Schüssel.

Auch das Nachrichtenmagazin "Profil" berichtet in seiner aktuellen Ausgabe über neue Details zur Rolle des früheren FPÖ-Kommunikationschefs Lukasek im Eurofighter-Deal. Er soll demnach 2002 zeitgleich für die Partei und für den Jet-Anbieter EADS gearbeitet haben.

Laut dem Bericht stand Lukasek sehr viel früher mit dem EADS-Lobbyisten Erhard S. in Verbindung als bisher angenommen. Das Magazin bezieht sich unter anderem auch auf ein E-Mail, das der damalige FPÖ-Angestellte Ende Juni 2002, also kurz vor der Typenentscheidung, über seinen FPÖ-Mail-Account an S. schickte. Darin warnte er EADS, dass die Bundesregierung sich möglicherweise für das Konkurrenzprodukt Gripen entscheiden könnte: "Ich sehe immer noch eine Möglichkeit, diese rein politische (Fehl-)Entscheidung zu drehen", soll Lukasek geschrieben haben. Man solle "alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um in der ÖVP einen sinnvollen Meinungsbildungsprozess zu erreichen", wobei er ausdrücklich "Bundeskanzler Wolfgang Schüssel" nannte. (APA, 11.3.2017)